羅斯拚復出角逐眾議員 承諾聘請亞裔社區聯絡員

羅斯22日與十多名華裔社區組織領袖舉行線上會議。(視頻截圖)

前民主黨 國會眾議員羅斯(Max Rose)將捲土重來，重新角逐選區包括布碌崙 (布魯克林)和史泰登島的第11選區國會眾議員席位；他22日與當地十多個華人組織領袖舉行線上會議，商討亞裔 關注議題，承諾當選一定會聘請亞裔社區聯絡員，了解並解決當地社區的需求。

羅斯指自己的政治生涯遭遇過高潮與低谷，重新投入競選「沒什麼好輸的」，此次與亞裔組織對話，希望能共享價值理念，幫助社區發展；他提到，亞裔對紐約市的貢獻重大的，但亞裔社區獲得的聯邦資金與人口比例不成正比，應確保分配到所需資源。

布碌崙南區居民互助會(SBCC)成員張玉娟表示，過去一年市府未作任何溝通，執意在包括華社的地點建遊民收容所；羅斯表示，上一屆市府最大的問題是商談計畫採取閉門形式，針對建案的具體內容、給社區帶來的影響都不通知，另外市府得先找出遊民問題滋生的原因，不能關閉提供醫療服務的住院中心，導致有精神障礙的遊民無處可去。

一名華裔民眾表示，布碌崙大多選民似乎已拋棄民主黨及其爭議的政策，作為民主黨籍的羅斯，是否有信心能挽回華人的選票；對此他說參選的意義從來不在玩政治、或耍一切手段贏得競選，而是堅持推行對社區有效的政策，給民眾的安居樂業帶來保障，相信選民能看見他的決心而選擇他。

羅斯說，當天的對話只是一個開始，希望能與這些組織建立一個夥伴關係，分享社區事務並尋找解決方法；另外他還承諾，一定會聘請一名亞裔社區聯絡員，專門面向亞裔社區處理相關事務，「務必讓亞裔的聲音也被包括在內。」

面對共和黨對手瑪麗奧(Nicole Malliotakis)現在深獲史島民眾青睞的提問，他表示自己也曾贏得這個席位，最重要的是和選民有良好的溝通，走入社區去到他們家門前，了解最讓他們感到關心的事情，選民自然會投給心目中會做好領導工作的人。