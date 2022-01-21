亞當斯任命華裔陳怡文 任市規畫局執行總監

亞當斯任命華裔陳怡文擔任市都市規畫局執行總監，這是他上任以來首次任命華裔擔任局長級主管。(視頻截圖)

市長亞當斯 (Eric Adams)日前宣布，任命華裔 陳怡文(Edith Hsu-Chen)擔任市都市規畫局執行總監，這是亞當斯上任以來首次任命華裔擔任局長級主管；同時，伽羅德尼克(Dan Garodnick)將擔任都市規畫局主席。

根據市府信息，陳怡文此前擔任市規畫局曼哈頓 總監，伽羅德尼克則是河濱公園保護區(Riverside Park Conservancy)主席兼執行長，二人就職後將向主管經濟和勞動力發展的副市長斯普林格(Maria Torres-Springer)匯報。

亞當斯表示，陳怡文和伽羅德尼克都是極具天賦的公共服務人才，有幫助工薪階層維護權益的良好紀錄，「我很榮幸他們能夠加入市府，期待與他們一起合作，創造適合所有紐約人的經濟體系。」

陳怡文在台灣出生，兒童時期歲父母移民美國；根據市府信息，陳怡文擁有哈佛大學城市規畫碩士學位、賓夕法尼亞大學環境設計學士學位。

從1997年起，陳怡文就以實習生身分進入都市規畫局工作，歷經各類職位，2003年擔任該局曼哈頓副總監，2008年起擔任該局曼哈頓總監，歷經彭博(Mike Bloomberg)和白思豪(Bill de Blasio)兩任市長，如今在亞當斯政府更上層樓。

陳怡文表示，她的全部職業生涯都在都市規畫局度過，很榮幸被提名為規畫局行政總監，「規畫局擁有出色的專業人員，他們與公眾合作幫助紐約市建設美好的明天；感謝斯普林格和亞當斯對我的信任，很激動將和伽羅德尼克一起工作。」