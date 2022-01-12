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50年來最年輕 38歲曾偉康當選中華公所主席

記者顏嘉瑩／紐約報導
中華公所11日舉行換屆選舉，由曾偉康獲選任下屆主席；左起依次為陳庭威、于金山、曾偉康。(記者顏嘉瑩／攝影)
中華公所11日舉行換屆選舉，由曾偉康獲選任下屆主席；左起依次為陳庭威、于金山、曾偉康。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約中華公所於11日在曼哈頓華埠會所舉行新屆主席選舉；38歲的現任紐約台山寧陽會館主席曾偉康，以60票當選中華公所第67屆主席，同時也是公所50年來最年輕主席。新舊主席將於3月1日舉行交接。

當天的選舉，由公所屬下60僑團和24位議員共67名議員出席投票；選舉由中華公所主席于金山主持，台山寧陽會館和美東聯成公所共同發票、七大僑團監票，紐約新會同鄉會主席吳仰強、紐約南海順德同鄉會副主席游淑輝計票，紐約鳳倫公所行政助理司徒長群唱票。

最後曾偉康以60票，對上另一名候選人陳庭威的七票，當選第2022年至2024年的主席；即將邁入擔任輔警第19年的曾偉康接受採訪時表示，將以促進公眾安全為上任後的首要工作目標。

曾偉康表示，社區存在許多問題，新冠疫情帶來的影響也仍在持續，對於未來目標和實際方向，他將繼續虛心與其他僑團前輩和歷任主席學習，以了解如何能更好幫助社區，同時也希望透過自己年輕優勢，以及在市警的經驗，促進合作並服務社區。

近年傳統社團僑領年輕化，現任主席于金山則對當天的選舉結果表示，曾偉康雖然年紀較輕，屬於新生代，但服務僑社經驗豐富，也擔任要職，相信他上任後將可把中華公所光榮傳統傳承下去。

當天到場與會者，除了各僑團僑領，還包括紐約華僑文教服務中心主任陳永豐和副主任陳威廷。

現年38歲的曾偉康，為美國第二代移民，同時也是中華長壽殯儀館副總裁，於九一一恐襲事件前加入台山寧陽會館；他在2018年上任會館主席時，以首任第二代移民、最年輕主席等身分宣誓就任，也讓台山寧陽會館這個遵循傳統的百年僑團，注入年輕之血。

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