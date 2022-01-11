法拉盛街頭 華男與人爭吵後遭槍撃斃命 華裔嫌犯仍在逃

法拉盛市鬧區10日傍晚發生槍擊案，一名華裔男子遭槍殺，橫屍街頭，警方在場調查。(記者鄭怡嫣╱攝影)

皇后區法拉盛 (Flushing)10日傍晚發生一起槍殺案，一名中年華裔 男子被另一名華男當街開槍射殺，一槍斃命在頸部，現場街邊及積雪上還留有血跡，截至10日晚，嫌犯仍在逃；警方封鎖案發現場附近街區進行調查，直至深夜。

根據警方消息，轄區109分局10日傍晚5時許接到報警電話，表示位於法拉盛41大道132-44號街邊有一男子躺在路邊流血不止；警方到場後，將傷者送到紐約長老會皇后醫院，醫生宣告他傷重不治。

根據警方消息，死者為一名44歲的華人 男子，嫌犯也是華裔，當街開槍射殺，致命傷在頸部。

警方表示，兩人疑在街邊相遇，在發生簡短的言語衝突後，嫌犯即拔槍射擊，隨後立刻逃離了現場。

警方還說，死者和嫌犯此前相識，不排除涉及地下賭檔等場所的錢財糾紛，但具體細節仍在調查之中，截至10日晚，嫌犯仍在逃。

命案現場附近的華人商家目擊者表示，傍晚約5時聽到槍響，見到一名華裔中年男子倒在街邊一動不動，據他的印象，該男子身著「薄衣與牛仔褲」，並未穿著外套。

案發地點位於法拉盛市中心，附近有眾多餐館、超市、藥房等商家。