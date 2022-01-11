我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

約克維奇被控「入境申報不實」 案情恐再轉彎

法拉盛街頭 華男與人爭吵後遭槍撃斃命 華裔嫌犯仍在逃

記者鄭怡嫣／紐約報導
法拉盛市鬧區10日傍晚發生槍擊案，一名華裔男子遭槍殺，橫屍街頭，警方在場調查。(記者鄭怡嫣╱攝影)
法拉盛市鬧區10日傍晚發生槍擊案，一名華裔男子遭槍殺，橫屍街頭，警方在場調查。(記者鄭怡嫣╱攝影)

皇后區法拉盛(Flushing)10日傍晚發生一起槍殺案，一名中年華裔男子被另一名華男當街開槍射殺，一槍斃命在頸部，現場街邊及積雪上還留有血跡，截至10日晚，嫌犯仍在逃；警方封鎖案發現場附近街區進行調查，直至深夜。

根據警方消息，轄區109分局10日傍晚5時許接到報警電話，表示位於法拉盛41大道132-44號街邊有一男子躺在路邊流血不止；警方到場後，將傷者送到紐約長老會皇后醫院，醫生宣告他傷重不治。

根據警方消息，死者為一名44歲的華人男子，嫌犯也是華裔，當街開槍射殺，致命傷在頸部。

警方表示，兩人疑在街邊相遇，在發生簡短的言語衝突後，嫌犯即拔槍射擊，隨後立刻逃離了現場。

警方還說，死者和嫌犯此前相識，不排除涉及地下賭檔等場所的錢財糾紛，但具體細節仍在調查之中，截至10日晚，嫌犯仍在逃。

命案現場附近的華人商家目擊者表示，傍晚約5時聽到槍響，見到一名華裔中年男子倒在街邊一動不動，據他的印象，該男子身著「薄衣與牛仔褲」，並未穿著外套。

案發地點位於法拉盛市中心，附近有眾多餐館、超市、藥房等商家。

法拉盛鬧區發生槍殺案，警方在場調查。(記者鄭怡嫣╱攝影)
法拉盛鬧區發生槍殺案，警方在場調查。(記者鄭怡嫣╱攝影)
法拉盛街頭10日傍晚發生槍擊案，一名華裔男子中槍身亡。(記者鄭怡嫣╱攝影)
法拉盛街頭10日傍晚發生槍擊案，一名華裔男子中槍身亡。(記者鄭怡嫣╱攝影)
圖為案發時的視頻截圖，嫌犯開槍後，受害人倒地。(讀者提供)
圖為案發時的視頻截圖，嫌犯開槍後，受害人倒地。(讀者提供)
法拉盛市中心10日傍晚發生槍擊案，一名華裔男子遭槍殺，橫屍街頭，警方封鎖現場。(...
法拉盛市中心10日傍晚發生槍擊案，一名華裔男子遭槍殺，橫屍街頭，警方封鎖現場。(記者鄭怡嫣╱攝影)
圖為案發時的視頻截圖，嫌犯與受害人在街頭發生爭吵，嫌犯拔槍對準受害人。(讀者提供...
圖為案發時的視頻截圖，嫌犯與受害人在街頭發生爭吵，嫌犯拔槍對準受害人。(讀者提供)

法拉盛 華裔 華人

上一則

布朗士公寓大火17人死 曾有24次違規及投訴紀錄

下一則

突破感染飆7倍…新冠住院者破1.2萬 增幅趨緩

延伸閱讀

法拉盛槍響 華裔男遭當街射殺 嫌犯在逃

法拉盛槍響 華裔男遭當街射殺 嫌犯在逃
紐約市關閉公校？華人家長、老師各有說法

紐約市關閉公校？華人家長、老師各有說法
優富商業聯盟舉辦新春宴年會暨周年慶15日/法拉盛 敬請報名共創商機

優富商業聯盟舉辦新春宴年會暨周年慶15日/法拉盛 敬請報名共創商機
謝博夫牙科專精Invisalign隱形齒列矯正

謝博夫牙科專精Invisalign隱形齒列矯正
心肌梗塞不只是胸痛！6大徵兆要警覺

心肌梗塞不只是胸痛！6大徵兆要警覺

熱門新聞

科拉麵包店創辦人卡馬拉 (右) 和搭檔博爾哈。(取自卡馬拉Instagram)

疫情失業反創傳奇 她開麵包店賺翻

2022-01-03 11:11
圖為案發時的視頻截圖，嫌犯開槍後，受害人倒地。(讀者提供)

法拉盛槍響 華裔男遭當街射殺 嫌犯在逃

2022-01-10 22:18
紐約州長霍楚表示，紐約市目前住院的新冠感染者，其中有超過40%的病患是由於「非新冠病毒原因」住院治療。（州長辦公室提供）

「元兇」非新冠⋯紐約市近半染疫住院患者 因併發症就醫

2022-01-08 11:36
布朗士公寓五級大火。(取自Citizen軟件)

至少19死63傷 紐約布朗士公寓5級大火

2022-01-09 14:43
氣象專家預測，紐約市將在本周迎來新年第一場雪。圖為紐約市冬季雪景。(本報檔案照)

紐約市本周 或將迎來新年第一場雪

2022-01-05 13:46
氣象預報6日午夜前將開始降雪至7日上半天，預計將嚴重影響通勤。(本報檔案照)

今午夜紐約降雪 將嚴重影響7日上班通勤

2022-01-06 11:48

超人氣

更多 >
以為老公要跟她提離婚 豈料收到驚喜大禮「一座城堡」

以為老公要跟她提離婚 豈料收到驚喜大禮「一座城堡」
法拉盛槍響 華裔男遭當街射殺 嫌犯在逃

法拉盛槍響 華裔男遭當街射殺 嫌犯在逃
國民黨前立委龐建國墜樓亡 12字訣別：不公不義的台灣，我生不如死

國民黨前立委龐建國墜樓亡 12字訣別：不公不義的台灣，我生不如死
查疫苗卡影響大 全美餐館年收冠軍 陳氏蟹屋暫停營業

查疫苗卡影響大 全美餐館年收冠軍 陳氏蟹屋暫停營業
華郵：免疫功能不足者 最快未來幾天可打第4劑

華郵：免疫功能不足者 最快未來幾天可打第4劑