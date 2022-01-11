我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國民黨前立委龐建國墜樓亡 死前留12字訣別

醫保公司15日起 須負擔承保人新冠檢測組

皇后區14個社區委員會 開放新一輪申請

記者鄭怡嫣／紐約報導
紐約市社區委員會畫分，皇后區有14個社區委員會。(取自紐約市府官網)
紐約市社區委員會畫分，皇后區有14個社區委員會。(取自紐約市府官網)

皇后區區長理查茲(Donovan Richards)日前宣布，即日起至2月16日(周三)，區內14個社區委員會開放新一輪的申請，歡迎皇后區居民通過網路申請。

這是皇后區第二年為民眾提供線上申請，此前需到指定地點提交經過公證的申請材料；有興趣成為社區委員會成員的居民，需在2月16日前在https://www.surveymonkey.com/r/queens-cb22官網上完成申請。

申請者需為該社區的居民，在該社區生活、工作、上學、經營企業或與該社區有重大的利益關係；獲選社區委員會成員的申請人將任期兩年，任期為今年4月1日至2024年3月31日。

每個社區委員會由50名志願者成員組成，委員會將每月召開一次會議，成員將代表各自社區，就土地使用、分區問題、酒牌申請、城市預算分配及市政服務等議題發表意見。

由於每位社區委員會成員的任期為兩年，所以每年估有一半成員的位置空缺可供申請；社區委員會現任成員每隔兩年需重新申請，最多可任職四屆委員會成員，通常，出勤紀錄良好的成員能再次申請上的概率很大。

區長辦公室將審核每位申請人的申請並在3月底公布成員名單。

皇后區 預算

上一則

紐約客談／曼哈頓小罪不起訴 治安陷新泥沼?

下一則

屋主援助金免費申請 當心不法代辦者騙錢

延伸閱讀

香港縮短新冠強檢時間至14天

香港縮短新冠強檢時間至14天
方見堯律師 提供退休計劃一些關鍵點

方見堯律師 提供退休計劃一些關鍵點
台疫情燒向社區 桃園4校停課

台疫情燒向社區 桃園4校停課
皇后區逾200萬人接種 締紐約州里程碑

皇后區逾200萬人接種 締紐約州里程碑
升3級警戒？專家：這情形就可能 社區務必防疫5大重點

升3級警戒？專家：這情形就可能 社區務必防疫5大重點

熱門新聞

科拉麵包店創辦人卡馬拉 (右) 和搭檔博爾哈。(取自卡馬拉Instagram)

疫情失業反創傳奇 她開麵包店賺翻

2022-01-03 11:11
圖為案發時的視頻截圖，嫌犯開槍後，受害人倒地。(讀者提供)

法拉盛槍響 華裔男遭當街射殺 嫌犯在逃

2022-01-10 22:18
紐約州長霍楚表示，紐約市目前住院的新冠感染者，其中有超過40%的病患是由於「非新冠病毒原因」住院治療。（州長辦公室提供）

「元兇」非新冠⋯紐約市近半染疫住院患者 因併發症就醫

2022-01-08 11:36
布朗士公寓五級大火。(取自Citizen軟件)

至少19死63傷 紐約布朗士公寓5級大火

2022-01-09 14:43
氣象專家預測，紐約市將在本周迎來新年第一場雪。圖為紐約市冬季雪景。(本報檔案照)

紐約市本周 或將迎來新年第一場雪

2022-01-05 13:46
氣象預報6日午夜前將開始降雪至7日上半天，預計將嚴重影響通勤。(本報檔案照)

今午夜紐約降雪 將嚴重影響7日上班通勤

2022-01-06 11:48

超人氣

更多 >
以為老公要跟她提離婚 豈料收到驚喜大禮「一座城堡」

以為老公要跟她提離婚 豈料收到驚喜大禮「一座城堡」
法拉盛槍響 華裔男遭當街射殺 嫌犯在逃

法拉盛槍響 華裔男遭當街射殺 嫌犯在逃
查疫苗卡影響大 全美餐館年收冠軍 陳氏蟹屋暫停營業

查疫苗卡影響大 全美餐館年收冠軍 陳氏蟹屋暫停營業
國民黨前立委龐建國墜樓亡 12字訣別：不公不義的台灣，我生不如死

國民黨前立委龐建國墜樓亡 12字訣別：不公不義的台灣，我生不如死
華郵：免疫功能不足者 最快未來幾天可打第4劑

華郵：免疫功能不足者 最快未來幾天可打第4劑