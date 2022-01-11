皇后區14個社區委員會 開放新一輪申請

紐約市社區委員會畫分，皇后區有14個社區委員會。(取自紐約市府官網)

皇后區 區長理查茲(Donovan Richards)日前宣布，即日起至2月16日(周三)，區內14個社區委員會開放新一輪的申請，歡迎皇后區居民通過網路申請。

這是皇后區第二年為民眾提供線上申請，此前需到指定地點提交經過公證的申請材料；有興趣成為社區委員會成員的居民，需在2月16日前在https://www.surveymonkey.com/r/queens-cb22官網上完成申請。

申請者需為該社區的居民，在該社區生活、工作、上學、經營企業或與該社區有重大的利益關係；獲選社區委員會成員的申請人將任期兩年，任期為今年4月1日至2024年3月31日。

每個社區委員會由50名志願者成員組成，委員會將每月召開一次會議，成員將代表各自社區，就土地使用、分區問題、酒牌申請、城市預算 分配及市政服務等議題發表意見。

由於每位社區委員會成員的任期為兩年，所以每年估有一半成員的位置空缺可供申請；社區委員會現任成員每隔兩年需重新申請，最多可任職四屆委員會成員，通常，出勤紀錄良好的成員能再次申請上的概率很大。

區長辦公室將審核每位申請人的申請並在3月底公布成員名單。