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布萊克曼就任長島納蘇郡長 稱「疫情可控不用怕」

記者鄭怡嫣／紐約報導
布萊克曼宣誓成為長島納蘇郡長。(取自納蘇郡長辦公室官網)
布萊克曼宣誓成為長島納蘇郡長。(取自納蘇郡長辦公室官網)

66歲的共和黨人布萊克曼(Bruce Blakeman)3日宣誓成為長島納蘇郡(Nassau County)第10任郡長，布萊克曼反對口罩令，稱「疫情可控不用怕」，將帶領納蘇郡「恢復正常」，致力將改革地稅、加強警力。

當日，布萊克曼在納蘇郡花園城(Garden City)數百名與會者前宣誓就職，表示「從今天開始，納蘇郡即將恢復正常」；在去年11月的普選中，他以微弱的優勢擊敗時任郡長、民主黨人庫倫(Laura Curran)；此前，他曾競選過國會眾議員、參議員、紐約州主計長及紐約市長，但都以落敗告終。

雖然支持新冠疫苗的接種，但布萊克曼對口罩強制令卻表示反對，曾經在疫情高峰期，拒絕施行紐約州在室內必須戴口罩的規定，他在航空搖籃博物館(Cradle of Aviation Museum)內舉辦的就職儀式，也並未要求與會者戴口罩或接種新冠疫苗。

布萊克曼曾任職律師、商人，也是納蘇郡罕普斯狄鎮(Hempstead Town)的前鎮議員，他表示雖然仍然面臨疫情帶來的挑戰，但疫情可控，不應再感到害怕，將著力將納蘇郡打造成熱鬧而充滿活力的居住地，「我們會大膽地向前走，也不會落下郡裡任何一個社區」。

雖然紐約市及長島仍是以民主黨選民為主，但今年的選舉中，共和黨在納蘇郡掀起一陣紅潮，除布萊克曼以外，共和黨人唐納莉(Anne Donnelly)以60%的得票率，擊敗民主黨人、州參議員卡明斯基(Todd Kaminsky)獲選納蘇郡檢察官，共和黨人菲利普斯(Elaine Phillips)以及奧康納(Maureen O'Connell)，也分別擊敗對手獲選納蘇郡主計長及郡書記官。

疫情 口罩 共和黨

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