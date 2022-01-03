堵車費投訴激增 MTA未準備好應對

紐約大都會 運輸署(MTA )監察長波科尼(Carolyn Pokorny)日前表示，向東河橋樑及隧道的使用者收取「堵車費 」(congestion pricing)，恐將引發大量投訴，對於該如何應付？該機構尚未準備好。

MTA官員幾乎未著手研究數千起收費投訴的根本原因，並正趕在2023 年「中央商務區收費」(Central Business District Tolling)項目開始執行前開發現代訊息系統；該收費項目是實施堵車收費的依據。

波科尼稱，MTA 橋樑及隧道部門(MTA Bridge and Tunnels) 尚無可靠方法檢測系統性問題，恐無法有效處理未來中央商務區收費投訴。

監察長工作人員發現多起投訴源於 MTA承包商 Conduent未能準確記錄車牌，然而報告稱，MTA管理層投訴總結報告對普遍人為失誤隻字未提。

MTA去年與Conduent簽署2.46億元新合約，但選擇不讓該包商參與客戶服務。

相對的，MTA橋樑及隧道通行費客服將透過與另一公司法尼爾(Faneuil)的 1.22億元合約處理。根據監察長報告中的官方回覆，MTA還購買軟體，以追踪分析所收到的所有投訴。

MTA發言人斯特克爾 (David Steckel) 聲明，MTA 橋樑及隧道部門目前的訊息系統可追踪客戶投訴，需大量且耗時的人工；負責和透明度是贏得公眾信任的關鍵要素，MTA橋樑及隧道部門正設法改進現有流程，力求妥善監控直接影響客戶的財務訊息。

MTA官員過去一直努力應付收費投訴暴增。每當駕駛未能及時支付違規費而被處以數十萬元罰款時(有時並不公正)，紐約州引入無現金收費模式總激起人們憤怒。

MTA及全美各地收費機構都因罰款問題面臨訴訟，罰款只要拖欠幾個月就被提報催款。

「中央商務區收費」(Central Business District Tolling)項目2019年獲州議會通過，目前正進行廣泛環境審查，預計最快2023年啟動。根據該項目，司機將依時段和車輛類型收取不同費用。

官員表示，向經東河上的橋樑及隧道進入曼哈頓的車輛收取堵車費，金額可能介於9至24元 。