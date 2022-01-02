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華女地鐵站搭車 遭非裔遊民惡瞪吐口水

記者顏潔恩╱紐約報導
紐約市有一名華女遭攻擊；圖為此前民眾參加反攻擊亞裔的遊行。(本報檔案照)
紐約市有一名華女遭攻擊；圖為此前民眾參加反攻擊亞裔的遊行。(本報檔案照)

居住在布碌崙(布魯克林)的一名華女日前在曼哈頓地鐵站等車時，被一名非洲裔遊民惡狠狠地瞪著，隨後還被對方吐口水；受害者擔心遭到攻擊，立即走開而沒能用手機捕抓到對方的模樣，感嘆現在治安非常不安全，特別是亞裔女性在外時刻都不能放鬆警惕。

26歲的蕭小姐表示，本月27日晚8時左右，她在曼哈頓與友人聚餐後，來到西4街地鐵站搭車返回布魯克林；在月台等車時一名穿著黑色夾克、未戴口罩的非洲裔男子經過其面前，接著朝她大吐口水，嚇得她立即轉身逃開。

華女說，事發前曾瞥見該名男子和另名女子有拉扯動作，但因距離不近，當下還以為兩人是在嬉鬧，加上月台有很多人在等車，第一時間沒察覺到危險；直到男子走近時，受害者才終於抬頭與男子對上視線，發現對方正惡狠狠地瞪著自己，接著朝她吐口水。

受害者意識到危險後，馬上轉身離開，所幸對方沒有追上來；她在另一邊的月台上發現之前與男子有糾紛的那名女子，對方疑似為猶太人，在不久前也遭到男子的攻擊，「可能因為我站在靠近他的地方，他就莫名奇妙地想要打我。」

地鐵站當時沒有警察巡邏，加上列車抵達，華女便沒有報警；她表示，還好對方當時跟她有一定的距離，唾液並沒有完全噴在身上，但新冠疫情的升溫也讓她有少許擔心，回家後立即洗澡清洗衣物。

受害者表示住在紐約市已有數年，以前也經常在這個地鐵站搭車，從來沒遇過這樣的事，「第一次發生在自己身上，心情特別糟糕」，但也慶幸沒有遭到更嚴重的傷害；雖不確定此事與亞裔仇恨犯罪是否有關聯，但當時地鐵站還有其他人在場，懷疑男子有針對獨身女性下手的傾向，畢竟出事後也較難以反抗。

她也認為紐約市的治安每況愈下，近期在地鐵站門口經常看到遊民聚集，向路人討錢不果後惡言相向，造成現在每次獨自走過時內心都很不安；作為亞裔女性，在外完全不能放鬆戒備，下一秒很有可能就會遭遇襲擊，希望分享這件事喚起他人的警惕。

地鐵站 華女 亞裔

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