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打擊特權車違停 白思豪推電子讀取器

記者張心╱紐約報導
白思豪在布碌崙試點電子讀取器，打擊公職人員違規停車造成的路面壅堵。（取自市交通局推特）
白思豪在布碌崙試點電子讀取器，打擊公職人員違規停車造成的路面壅堵。（取自市交通局推特）

市長任期雖已進入倒計時，白思豪於日前宣布，訂於27日在布碌崙(布魯克林)北部推出全新電子讀卡器，旨在打擊紐約公職人員利用特權違法違規停車，且擬在明年1月推廣到全市；不過候任市長亞當斯(Adam Erics)在任職布碌崙區長期間就經常默許公職人員亂停車的行為，還曾在市議會為此做法辯護，使白思豪這一新規的未來推行成了未知數。

一些政府工作人員從市交通局(DOT)獲取特許停車證，得以在限定區域內停車，但濫用現象屢見不鮮，公務人員違規停車往往占用公共車位，也對行人和司機造成安全隱患；在2021年，至少有4萬3000張濫用停車牌的罰單開出，但並未能遏制此類亂象。

「濫用停車證堵塞了我們的街道，削弱了市民對服務他們的政府的信任，我們的城市不能再如此下去，所以我很自豪地邁出了這一步，旨在建立一個更公平、更負責的系統。」白思豪表示，27日開始，市警總局的交通警察將在布碌崙北部，使用全新電子讀卡器掃描標牌，以確定許可證是否合法，以及是否在官方簽發的車輛上使用。

市交通局長加特曼(Hank Gutman)說，「感謝白思豪市長推出此項計畫，以加強執法來確保我們的路面安全，市交通局將與市警一起合作，分享我們的停車牌數據，幫助結束此類腐敗現象。」

市長辦公室還表示，在此番試點後，將於明年1月中旬，將電子讀卡器推廣至曼哈頓中城和全市。

但那時新市長亞當斯已上台，他在擔任布碌崙區長期間，就因為允許員工在區政府門前非法停車而受到批評，亞當斯甚至在2019年的一次市議會上為此說法辯護。那年晚些時候，市議會通過了旨在打擊濫用停車牌的法案，其中包括不允許持證人堵塞公車道、單車道、人行道和消防栓等，但幾乎未得到有效執行。

布碌崙 白思豪 亞當斯

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