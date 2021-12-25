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法拉盛亞裔律師涉竊顧客逾60萬元 被控逾40項重竊罪 最高恐囚15年

記者牟蘭╱紐約報導
崔永翰在過去的五年內涉嫌盜取逾40名顧客近62萬元人身傷害賠償款；圖為皇后區法院。(記者牟蘭╱攝影)
崔永翰在過去的五年內涉嫌盜取逾40名顧客近62萬元人身傷害賠償款；圖為皇后區法院。(記者牟蘭╱攝影)

曾在法拉盛執業、已被吊銷律師執照的崔永翰(Yohan Choi，音譯)，在過去五年內因涉嫌盜取40多名顧客逾60萬元人身傷害賠償款，日前皇后區檢方控其二級重竊與41項三級重竊等罪，若罪成，他將面臨最高15年監禁。

根據法庭文件，報住在貝賽的47歲崔永翰，從2015年8月到2020年8月期間，在大通銀行、Capital One銀行與匯豐銀行(HSBC)存入數十筆匯款，經調查，這些匯款均屬於其客人的賠償款。

根據檢控書，崔永翰在2016年11月代表一名當事人獲得5萬2500元的人身傷害保險賠償，其中受害人最終可得到3萬5000元的賠償，但受害者稱，她從未收到任何賠款。

另一名受害人稱，崔永翰在2018年5月代表她獲得7萬5000元的賠款，扣除律師費與其他費用後，她可獲得5萬250元，但她也未收到任何賠款；另一名男性受害人稱，他曾在2020年5月委託崔永翰索取4萬5000元人身傷害的賠款，這名男子也沒有收到任何賠款。

皇后區檢方表示，崔永翰以相同的手法涉嫌在五年內詐騙至少41人，詐騙金額從1000元到5萬元不等，總計超過62萬元；檢方指出，被告的律師執照在2017年11月20日已被吊銷，但他此後仍涉嫌繼續執業。

崔永翰22日在皇后區刑事法院過堂，被檢方控以一項二級重竊、41項三級重竊、以及在律師執照吊銷情況下執業罪，他暫時獲得保釋，下次出庭時間定為12月30日，若罪成，將面臨最高達15年監禁。

皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)表示，被告在律師執照被吊銷的情況下，仍涉嫌繼續從事相關工作，還罔顧公平收益的原則，涉嫌從客人的手中盜竊大量的賠償金，讓這些受害者受到二次傷害。

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