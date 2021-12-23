紐約客談／口服膠囊即將上市 新冠浩劫見曙光？

就在Omicron肆虐全美之際，如同黑暗隧道里的一縷光亮，聯邦食品暨藥物管理局(FDA )22日宣布，批准輝瑞 藥廠製造的Paxlovid抗新冠口服藥，且最快年底可在全美上市，使已經飽受新冠折磨近兩年的世界人民，終於看到一絲曙光。

然而新冠「詛咒」真的會如此輕易放過人類嗎？仔細閱讀抗新冠口服藥的說明會發現，Paxlovid僅適用於12歲及以上民眾感染新冠病毒的初期，且必須在出現症狀的前五天內服用才有效果，超過五天之後的功效無法保證；並且不是人們之前以為的預防為主，服用了就不會感染，而是旨在降低高危人群的染疫住院率和死亡率，只有確診新冠的人士才能向醫生領取該口服藥。

這讓以為終於能回歸2019年正常生活的看客一陣掃興，輝瑞的股價也在FDA聲明發表時的飆升而落至收盤時的走低，但對於已經為各級防疫措施和失序的社會忙到「黔驢技窮」的政府來說，這確實是繼疫苗 後又一重大的轉機。

總統拜登稱這是「重要一步」，白宮即刻購買1000萬份，首先用於1000萬名感染者；英國當局隨後也宣布，準備購買供425萬個療程使用的兩種抗病毒藥，分別是Paxlovid和美國默克集團(Merck & Co)的莫納皮拉韋(molnupiravir)，藉此將確診病患的隔離期從10天縮短為7天。

像年初疫苗問世後的大規模普及一樣，政府如此快速地推廣藥物治療，除了真的為民眾的生命健康考慮之外，也有為搖搖欲墜的國家經濟命脈打算；但這大規模普及背後的健康風險，如是否會因疫苗和藥物罹患其他的慢性疾病，也只能由民眾買單，且幾十年後才會有答案。

（紐約客談，每周二至周六見報）