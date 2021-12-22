紐約市新冠檢測點不足 亞裔孕媽雨中等待數小時篩檢

皇后區檢測點不足，數名民選官員在線上會議中要求市府增加檢測點。(會議視頻截圖)

數名皇后區 的民代日前在不同的記者會，要求市府在當地開放更多的新冠檢測 點；第26選區的候任市議員黃茱莉(Julie Won，音譯)說，她已懷孕七個月，因接觸確診者，出現症狀，先後前往多個檢測點，在凍雨中等待逾兩小時，多天後才得知她染疫消息，「這是關於生死的事情，沒人該被拒之門外」。

皇后區人口超過240萬人，新冠檢測點卻不足30個，其中部分檢測點每周只開放一到兩天，且以移動站點為主；皇后區區長理查茲(Donovan Richards)、州眾議員羅哈斯(Jessica González-Rojas)、後任市議員黃茱莉與克里斯南(Shekar Krishnan)等對此21日舉辦線上記者會，要求政府增加檢測點。

韓裔黃茱莉在會上表示，懷孕七個月的她，親身經歷了當地檢測點不足；她說，因接觸確診患者，她日前出現「耳朵與喉嚨出現極度疼痛」以及呼吸困難的症狀，「當我考慮下一步該做什麼時，內心充滿恐懼」。

根據聯邦疾病防治中心 (CDC)統計，感染新冠病毒的孕婦較易轉為重症；為了盡快得知自己是否染疫，黃茱莉前往附近艾姆赫斯特醫院檢測，但在五天後也沒有得到消息，她立即又前往三個檢測點篩檢，在凍雨中排隊超過兩個半小時，才完成檢測，隨後得知自己已經染疫。

此外，與會的民代還指出，皇后區針對四歲以下孩童的檢測點不足，目前當地只有三個市府經營檢測點可以為幼童提供檢測；克里斯南表示，四歲以下的孩童尚不符合接種疫苗的範圍，較易感染病毒，因此更需要及時檢測。

一名居住在傑克森高地的母親表示，她兩歲的兒子曾接觸新冠病毒，她只能花費30元購買及居家自測包為孩子檢測是否染疫；她指出，政府在節日季前關閉了兩個為四歲以下孩子檢測的地點，目前可以檢測的只有艾姆赫斯特醫院，「新變種病毒肆虐，我們是在無法想像要讓孩子在寒風中等待兩個小時」。

因市府在數個月前關閉多個檢測點，其中22日又關閉13個，更引發檢測點的不足。

州參議員吉納瑞斯(Michael Gianaris)與候任市議員卡班(Tiffany Cabán)在另一場記者會上表示，政府應該提供更多的永久檢測中心，而不是移動檢測點，「西皇后區被政府忽略，我們需要更強大的永久檢測點，保護社區的安全」。