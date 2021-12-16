80社團聚市政廳 抗議3區遊民所計畫

80多個華人社團齊聚市政廳前，抗議市府未經社區同意，暗箱操作直接在三區華社修建遊民所。（記者金春香／攝影）

三區反對修建遊民所行動持續發酵，15日正值市議會本年度最後一次全體會議，80多個華人 社團齊聚市政廳前，抗議市府未經社區同意便暗箱操作，直接在三區華社修建遊民所，「我們不是歧視精神病患者或遊民，但我們有知情權，也希望市府重新選址，或將這幾處改為可負擔房屋。」

市府計畫在華埠 東百老匯91號、法拉盛大學點大道39-03號，以及布碌崙8大道附近的65街801號等三處分別修建遊民避風港和遊民收容所，引起華社強烈反對。

紐約中華公所主席于金山表示，市府在三個主要華人聚居區都設立大規模遊民所，令人難以接受，華埠現在已經有五個遊民所，分別為亞倫街5號(5 Allen St.)、企李士提街(Chrystie St.)61-63號、加萨林坡(Catherine Slip)78號、拉菲逸街(Lafayette St.)90號和包厘街(Bowery)197號，然而如今市府卻又要在東百老匯91號、麥地臣街(Madison St.)47號和堅尼路(Canal St.)349號建三處遊民所。

于金山說，華埠社區早已因為擴建監獄、三個戒毒所和多間收容所而不堪負荷，若再建，整個華埠就幾乎被遊民所包圍，其中麥地臣街47號與公立第一小學(P.S. 1)僅兩個門之隔，學生們每天經過，會帶來什麼樣的影響？「再加上華埠的戒毒所，之後大麻合法化 ，是不是所有大麻店都要搬到這裡來營業?如今市府的心態就是，其他社區不想要的東西，就會試圖放到華埠、法拉盛和8大道。」

美國林則徐基金會執行主席陳鍵榕說，雖然與有關部門數次溝通，仍沒有得到明確答覆，因此將行動升級，選擇市議會今年最後一次全體會議當天示威抗議，希望市府部門聽到華社的聲音，重新選址或將現在的幾個地址改成可負擔住房或老人屋；若市府執意繼續推動遊民所項目，華社會採取法律訴訟等行動。

于金山指出，這樣的局面為何產生？是因為一些社區服務團體利用別人的不幸，與市府勾結，而華人社團站在一起，「並不是反對遊民，而是反對相關利益團體利用遊民賺錢」。

中華公所也從15日開始收集華埠地區民眾及商家的請願簽名，希望收集到10萬份，交給市遊民服務局(DHS)，表達華埠社區對再建遊民所項目的反對；有意簽名者可在周一至周五上午10時至下午4時間前往公所簽名。