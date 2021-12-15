50社團上書亞當斯 孟昭文致函白思豪

法拉盛民眾日前在街頭簽名，反對市府在39大道建造遊民所。（記者張心／攝影）

法拉盛 遊民收容所計畫曝光後，引起社區不滿，包括紐約北京同鄉會、紐約溫州同鄉會與美國紐約華人 總商會等在內的50個華人社團，日前聯名致信候任市長亞當斯(Eric Adams)，要求與政府和負責這一項目亞洲人平等會(AAFE)公開對話，反對遊民所入駐；國會眾議員孟昭文14日也致信現任市長白思豪(Bill de Blasio)，支持社區要求公開對話的訴求。

根據這封聯名信，50個華裔社團表示，法拉盛市有18萬以少數族裔為主的居民，是全紐約市 第四繁忙的社區，而遊民所(Shelter)/過渡性住房(Transitional House)設立於市中心的大學點大道39-03號，將對社區發展帶來負面影響。

信中稱，得知法拉盛遊民所計畫後，超過100名華人在十小時內自發走上街頭募集連署簽名，要求與市遊民服務局(DHS)以及亞平會召開公開的面對面會議，解答當地民眾擔憂；截至12日，已募集約2萬5000個簽名。

50個社團在信中表示，法拉盛如同紐約市的其他地區，亟需平價屋，而不是遊民所，希望政府在法拉盛市中心為民眾提供更多的可負擔住房，解決民眾的住房困境。

此外，多位華裔醫生表示，他們以個人的身分募集籌款，若政府與亞平會不願溝通，款項將用於相關反對遊民所入駐的訴訟中。

孟昭文14日也致信市長白思豪、市遊民局與亞平會，她呼籲當局與社區民眾溝通，緩解目前多方緊張關係；她說，紐約市亟需興建更多的平價屋，以解決全市的住房問題。

孟昭文在信中表示，實現這些目標需要邀請各界人士參與會談，而近期的過渡性住房缺乏與社區溝通，要求當局立即改善；她說，法拉盛仍在遭受疫情與仇恨亞裔犯罪的雙重打擊，期盼各界攜手解決社區面臨的困境。