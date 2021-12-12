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癌友挺過第二個疫情感恩節 角聲線上慶生

記者牟蘭／紐約報導
角聲癌症協會11日線上舉辦「角聲聖誕癌友慶生會」，圖為紐約藝馨舞蹈團的演出。(角聲提供)
角聲癌症協會11日線上舉辦「角聲聖誕癌友慶生會」，圖為紐約藝馨舞蹈團的演出。(角聲提供)

新冠疫情爆發，部分罹癌者因身體原因曾突破性染疫，產生極大的心理問題；為慶祝癌友度過特別一年，角聲癌症協會11日舉辦「聖誕癌友慶生會」線上直播，吸引全美200多名癌友與家屬參與，慶祝今年再打贏艱難一仗。

角聲癌症協會11日線上舉辦「角聲聖誕癌友慶生會」，邀請全美癌友與家屬參與，帶來古樂演奏、聖誕詩歌、舞蹈與獨唱等精彩表演；癌友們通過屏幕互道「生日快樂」，慶祝佳節。

協會主任危楚菱表示，角聲癌症協會第八年舉辦此活動，鼓勵幫助超過500名在美國罹癌華裔病患與病魔抗爭；她說，疫情給癌友生活帶來極大挑戰，尤其是今年病毒繼續蔓延，一些患者甚至突破性染疫，讓他們的心理產生極大壓力。

危楚菱說，該會致力於幫助在美的華人癌友度過難關，以她為例，曾多次接送獨居的癌友前往醫院治療，為他們打氣熬過艱難的時光，「好消息是，我們大多數癌友都熬過了最艱難的時刻」；她說，今年疫情尚未結束，為避免癌友感染病毒，以線上方式舉辦慶生會，邀請全美的罹癌患者及其家屬參與。

危楚菱補充，角聲癌症協會在疫情期間堅持舉辦線上論壇，為民眾帶來治療癌症等健康資訊，意外獲得更多關注；她呼籲更多紐約市的癌友積極參與相關活動，以樂觀的心態積極抗癌。

癌症 疫情 紐約市

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