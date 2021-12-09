啓揚活動中心 10日大學申請說明會

正值2022年高等教育入學申請季，為了幫助華裔 高中生更好地了解市高校的實際情況，啓揚活动中心(Glow Community Center)將於10日舉辦「大學申請在線說明會」，邀請到石溪大學(Stony Brook University)、市大皇后學院(Queens College)和市立大學拉瓜地亞社區學院(LaGuardia Community College)的招生 官，為家長和學生現場分享招生信息並答疑解惑。

從此講座將圍繞三所學校的校園環境、專業優勢、獎助學金設置、入學要求、實習就業 機會等學子們密切關注的信息進行，並邀請到在校生代表分享自己的就讀和求學經歷。

講座將於10日下午4時30分舉行，參與方式為Zoom撥號進行，加入ID為812 0999 9127，密碼為glow1210；講座將以中英文雙語進行。

此次活動為啓揚活動中心「青春啟航 夢想飛揚」青少年發展計劃的開始，該計劃主要為華裔新移民子女提供公益服務，並設置專門的獎學金項目；具體信息可查詢glownyc.org，或致電(646) 322-2932、電郵[email protected]了解詳情。