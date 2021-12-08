非公民投票周四料將過關 共和黨力阻將提訴訟

紐約市允許非公民在地方選舉中投票的提案，料將於周四在市議會通過；圖為在今年11月的普選日，紐約市選民在投票站投票。(美聯社)

一項允許非公民在地方選舉中投票 的提案在被討論數月後，訂於9日(周四)在市議會投票，料將通過，當天投票前眾多支持該提案的團體會會在市政廳集會造勢；但預計以共和黨 市議員、州共和黨主席為主的反對者會提出法律訴訟阻止其施行。

該案能給很多熱愛紐約市 ，但短時間內無法成為公民、或自願選擇保留原國籍的非公民居民更多發言權；不過非公民仍不能在聯邦選舉中投票選舉總統或國會議員，也不能在州級選舉中選擇州長、法官等。

紐約市700萬達到投票年齡的民眾，每九人中就有一人為有合法身分的非公民；市議員羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)提出的名為「我們的城市我們投票」(Our City, Our Vote)的提案，允許80萬名擁有合法身分並在紐約市居住至少30天的居民獲得市級選舉投票權。

羅格貴茲表示，該提案內容其實有十多年歷史，最開始是市議員卓姆(Daniel Dromm)提出，後來陳倩雯也提出過，他此次是第三次提出了，相當於恢復對這一問題的討論。

羅格貴茲以自身為例，在成為公民前他從事餐館和教育工作，貢獻和他成為公民後一樣多，理應擁有市級選舉的投票權利，這是對其貢獻的一種認可。

美聯社報導，目前全美包括馬里蘭州的11個城鎮、佛蒙特州的兩個城鎮在內的十多個地方允許非公民投票；但同時也有很多以共和黨民選官員為主的州已經採取措施，確保只有公民才能投票，並阻止任何試圖修改相關舉措的法律通過，包括阿拉巴馬州、科羅拉多州、佛羅里達州和亞利桑那州等。

一旦提案在市議會通過，市長白思豪(Bill de Blasio)雖提出過疑慮，但也表示不會否決，料將簽署成法；之後該法會要求選舉委員會在明年7月前制定出實施計畫，包括選民登記規則和規定，確保非公民僅可以在市級選舉中投票；且在2023年選舉前，非公民仍不能投票。

鑑於共和黨代表方面即將在法院展開行動，也可能會拖延該法實施的時間。