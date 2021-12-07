法拉盛市政廳 明後天可打補強針

亞美醫師協會攜手州長辦公室、州衛生廳及紐約華人總商會等組織，訂於8日和9日在法拉盛市政廳為群眾免費施打補強針。（記者張心／攝影）

亞美醫師協會(CAIPA)攜手州長辦公室、州衛生廳及紐約華人 總商會，訂於8日(周三)和9日(周四)上午10時至下午4時，在法拉盛 市政廳為市民免費提供新冠疫苗 補強針接種服務，歡迎已經接種過兩劑輝瑞或莫德納疫苗，及接種過一劑嬌生疫苗的居民到場。

亞美醫師協會總裁和會長劉季高表示，變種病毒Omicron正在快速傳播，之所以還沒有大量重症和死亡病例，就是因為疫苗在起作用，「除了接種疫苗以外，也要重視戴口罩、保持社交距離，並且避免大型聚集活動。」劉季高也指出，打完疫苗的劇烈反應代表身體健康，根本無需擔心，接種現場會有專業醫生指導，為社區居民答疑。

州長辦公室亞太裔事務主任范小江表示，霍楚州長知道華社的疫苗接種率非常高，這次州衛生廳專門準備了非常多的補強針，「數量肯定夠，不限制人數，只要需要都可以過來接種。」

「這次的免費疫苗補強針是霍楚州長為振興華埠的2000萬元經費之外，特別關心華人健康而專門安排的。」亞美醫師協會公共關係部總監黃雪莉表示，感謝州長和副幕僚長孫雯以華人健康為重，期望大家都能平安。

法拉盛市政廳的地址在北方大道137-35號。

參與機構還有，第一保健、帝国蓝十字蓝盾健保、美洲中華牙醫協會、佛光會紐約協會、紐約北京同鄉會、溫州同鄉會、紐約山東同鄉會、紐約東北同鄉會、美東河南同鄉會、美國福建同鄉會、華策會、啟揚活動中心、亞裔之友總聯盟、美國華人餐飲業協會、美國酒店華裔協會、法拉盛獅子會、美國林則徐基金會等。