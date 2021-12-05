紐約市「五區挑戰」募善款 為弱勢提供2000萬份食物

紐約市展開年度「五區挑戰」活動，年底前提供2000萬份食物。（主辦方提供）

即日起至本月31日，紐約市 食物銀行(Food Bank of NYC)與美國銀行(Bank of America)、媒體夥伴iHeartMedia、環視電視台(Univision)和國家廣播公司(WNBC)合作，舉辦第二屆年度「五區挑戰」(5-Borough Challenge)活動，在年底前為全市低收入 者提供2000萬份食物。

「五區挑戰」活動的組織方將派出五個募集團隊，分別在各區籌募2萬元，美國銀行最後提供10萬元匹配金，以使善款總額達到20萬元，全部捐給市食物銀行。

這項活動獲得許多名流和有影響力人物的支持，他們在所居住的區現身，並在社群媒體 鼓勵粉絲和支持者也踴躍參加，向有需要的人伸出援手。參加活動的名人會與所在區的募集團隊合作，並擔任所在區團隊的隊長。

美國經濟仍在復甦階段，許多勞工階層因為疫情而失業至今，成為需要幫助的群體，目前約160萬市民的生活是依賴市食物銀行提供的食物與資源。

參加「五區挑戰」的iHeartMedia、環視電視台和WNBC等媒體單位，將通過各自的節目進行宣傳，市食物銀行主管說，「感謝各區的募捐隊長、多家媒體，以及長期合作夥伴美國銀行，為有需要的人提供節日季的食物。」

美國銀行的紐約市營銷主管表示，作為市食物銀行的長期合作夥伴，他們為保持傳統和贊助這項活動而感到高興。

市食物銀行表示，支持此項活動的民眾可登入「五區挑戰」的網頁參閱細節。