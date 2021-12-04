艾妲颶風災民 遷住旅館一團糟 想叫外賣網路、電話不通 連門也打不開

艾妲颶風災民流離失所，搬遷入住旅館後也一團混亂。(美聯社)

颶風艾妲(Ida)9月初在紐約帶來暴雨，災情嚴重，數百戶居民家裡淹水，市府安排入住旅館 、期間被要求搬遷，居住品質不佳，情況一團混亂。

災民原本多半住地下室，羅塞羅 (Sandra Rosero)是其中一人，她目前入住位於布碌崙 (布魯克林)的旅館Aloft New York Brooklyn，因腳扭傷點外賣餐點，但旅館吹噓的高速網路行不通；房裡手機訊號不穩、旅館電話打不通，只好拄著拐杖想走出房門找食物，卻發現門也打不開，聽到走廊有人便尖叫求救，終於有保安用力推門而入。

紐約市房屋保護和發展局(The Department of Housing Preservation and Development，簡稱HPD)稱，目前已幫助380個家庭在旅館找到臨時住處。

受災居民先是被分散在五個區內的旅館，11月15日，市府下令將仍需接受幫助的200戶家庭搬進布碌崙市中心兩家旅館；許多災民受災傷痛仍難釋懷，沒想到搬遷旅館讓情況更糟糕。

HPD發言人豪斯(Jeremy House)稱，搬遷是為方便社工人員協助居民；災民納入緊急住房系統，便有個案管理員一對一協助，嘗試找出長期解決方案。

但六位受訪災民遷入布碌崙旅館兩周後表示，沒有社工與他們聯繫。

羅塞羅跟許多人一樣，對目前所處社區不熟悉，第一家旅館離家很近，方便許多，如今到陌生地區，處處是挑戰。另有災民和年邁母親從時報廣場一家旅館搬進布碌崙旅館，也覺得變得不方便，必須花錢外食。

災民入住的另一布碌崙旅館是Hotel Indigo，網站聲稱是別緻旅館，但一位災民11月15日遷入後從未看到清潔人員。

紐約市長白思豪 (Bill de Blasio)先前回答媒體有關旅館生活條件問題時表示不知情，但稱不可接受；幾天後提到對無法回家的人將盡全力提供永久或長期經濟適用房等幫助。

白思豪呼籲聯邦急難管理局(FEMA)提供更多援助，最理想是讓人們回家。

但市府官員並未告訴災民如何獲得經濟適用房相關幫助，災民對政府承諾越來越難保持樂觀。