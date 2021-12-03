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布魯克林公車站出現反疫苗海報 因太正式引起民眾疑惑

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙公車站日前出現一個反疫苗的巨型海報。(取自推特)
布碌崙公車站日前出現一個反疫苗的巨型海報。(取自推特)

布碌崙(布魯克林)綠點(Greenpoint)一個公車站日前出現張貼一個大型海報，列出十項紐約客不應接種新冠疫苗的理由，與聯邦和地方政府積極呼應民眾注射疫苗的行為恰恰相反；可因海報的製作看起很正式，令不少人感到疑惑，市交通局(DOT)表示將不會容忍這些誤導性的信息，已將海報拿下。

關於新冠病毒及疫苗的錯誤信息經常在社群媒體上傳播，最多也只是以小型的宣傳海報、貼紙等張貼在公眾場所；但當民眾在公車B43停靠的公車站點，看見玻璃板內一張巨型且正式的反疫苗海報時，不免感到困惑。

這張海報用英文列舉十個民眾不應接種疫苗的理由，包括：疫苗會致死、及時和妥善的治療能救治新冠患者、造成變種病毒的突變、疫苗幫助病毒的廣泛傳播、不接種是保護孩子的一種方式、保障未來孩童的基因、數據顯示疫苗未起到作用且致死、存在人們不知情的副作用、不接種是重拾正常生活的最佳方法、以及真正打開大眾對人體的認知。

儘管不確定海報是什麼時候貼上去，但MTA發言人強調，公車站並不是他們財產的一部分；雖也不想這種令人反感的信息出現在公車站，但MTA無權管理這些設施發布的內容，而是由紐約市府所掌控。

伊維菌素(ivermectin)過去曾被錯誤宣傳為可治療新冠肺炎的藥物，但爆出民眾使用這類抗寄生蟲藥物後而導致身體出現嚴重副作用，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)發出聲明，禁止民眾再食用；但在這個海報的最下方，印出伊維菌素相關的網站，呼籲大眾前往了解，嚴重誤導大眾。

市交通局目前已接到通知，表示不會幫助錯誤信息的宣傳，2日已將海報拿下；當局也表示加盟商並沒有推銷這則廣告，相信有可能是民眾自行打開玻璃板張貼海報，他們將展開調查，盡快向公眾作出解釋。

疫苗 社群媒體 MTA

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