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紐約客談／半吊子防疫 疫情看不到盡頭

紐約客談

紐約州疫情再次爆發，日新增病例數突破萬人，一夜回到年初第二波疫情高峰；又恰逢據說能夠逃脫免疫保護的Omicron變種病毒駕到，紐約州已出現五例，可謂雪上加霜。

然而，以霍楚為首的紐約州民代，仍無意升級防控措施；明明知道現有疫苗可能對Omicron變種病毒無效，還是只強調要以打疫苗為主，連口罩令都不捨得下。

其實縱觀美國近兩年來的抗疫里程，「不見棺材不落淚」是最好的形容，現在不升級，因為還沒見到棺材罷了；政府的抗疫決策極其「科學」，一定要等到有足夠數據證明疫情足夠嚴重，才肯升級防控措施；殊不知，這與家裡進了蟑螂一樣，當你發現第一隻蟑螂時，意味著家裡已經有了成群蟑螂。這個時候才升級防控措施，還有什麼意義呢？

民代這樣做的原因是出於自身政治的考量；在美式民主體制下，政客也得通過醞釀民意來推動政策，只有驚悚的疫情數據才能推動民意支持升級防控，否則就會被批過度反應，即便控制住了疫情也討不到好，不利選舉；可是民意醞釀好了，黃花菜早都涼了；前州長葛謨總結得好：葛謨說：疫情夠嚴重，封城才會得到支持，於是紐約市就有5萬多人死於新冠。

要麼堅持清零，要麼就徹底無視新冠，美國這種半吊子防疫是永遠無法成功的，人們能做的只有靜待下一波疫情的到來。當然，無論如何，無論病死多少人，政客到最後都會宣布「抗疫成功」；死了5萬人都有臉開慶功會的紐約市，一定會扛到抗疫「成功」的那天，還有機會走向一次又一次的「成功」。

紐約客談，每周二至周六見報。

疫情 紐約州 變種病毒

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