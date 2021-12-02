8大道改單行道 建「人行道路沿」華人：治標不治本

8大道50多街至61街的路段目前已拓展人行道路沿。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙 (布魯克林)7、8大道 改單行道計畫，目前已完成首階段的路人安全升級改造，在8大道繁忙路口建立「人行道路沿」(curb extension)，保障行人的安全；但不少8大道華人 認為，這樣的變動「治標不治本」，一旦有駕駛人員不遵守交通規則，反而更容易引起交通阻塞，另外路沿也出現被非法攤販利用作販售物品的空間。

單行道計畫以實現交通安全的「死亡零願景」(Vision Zero)為目標，目前首個路人安全升級改造已完成，市交通局(DOT)在8大道52街、53街、56街、57街、60街、及61街已拓寬人行道路沿；據當局所指，該路段是大道上最繁忙的街區，路沿將增加路口處人行道的空間、縮短穿越路口的距離。

當局也指出，有了路沿後過馬路的路人和駕駛能夠更容易察覺到彼此，減少因視線阻礙而產生的意外；另外駕駛在路口處也會因此減速，從而保證路人的安全。

但8大道部分華人不認為這些路沿將起到所謂的作用，美食林餐廳老闆林錚就表示，每個路段各減少四個停車位，雖可降低車速、但可能造成交通更壅堵；他也說原本行人在等交通燈時就會站在人行道上，現在若站到路沿邊上，不幸有車子操控錯誤撞上的話，豈不是造成受傷的人更多。

林錚也指出，已有非法攤販利用路沿線內的空間來擺攤，這與市府想保障人民安全的初衷是背道而馳的，市府應加強執法，禁止路沿被違規占用；「如果到時發生更嚴重的事故了，才要來改不會太遲嗎?」，林錚表示當局要接納當地民眾的意見，我們更了解當地的情況。

美國紐約華人聯合會負責人黃啟旺也表示，雖感謝當局做的付出，但這項變動「治標不治本」，不會起到太明顯的作用；他認8大道違反交通章法的駕駛和路人太多，除非派出執法人員開罰單和嚴格管制，不然大數人還是積習難改，為自己的方便給別人製造麻煩，一旦一人不守規矩就會造成交通壅堵。