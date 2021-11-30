布碌崙2華生聚集高中 接連受詐彈威脅

布碌崙兩個華生聚集高中，29日接連受到炸彈威脅。(谷歌地圖截圖)

布碌崙(布魯克林)29日上午兩所華裔學生聚集的高中接連收到炸彈威脅，學校立即對學生、教職工及周邊區域進行了疏散；但在隨後的調查中發現，這些威脅均毫無根據；這已不是紐約近來第一次受到炸彈威脅及恐嚇，哥倫比亞大學 以及曼哈頓 下城聯邦大樓，此前也有類似案件發生。

此次炸彈威脅的目標學校為中木(Midwood)的默羅高中(Edward R. Murrow High School)以及班森賀(Bensonhurst)的新越卓高中(New Utrecht High School)。

警方表示，當日早一個匿名者撥打了紐約市 的安全熱線，開始對這兩所學校發表威脅言論；警方無法立即確認這些威脅的性質，但有消息稱它們是炸彈威脅。

隨即警方及消防將這兩所相距約三哩的學校內人員全部疏散，學生們因撤離時非常緊急，所以不得不在清晨的寒風中等待消息。

消息人士稱，在對學校進行大面積排查後並沒有發現可疑包裹；現場警員也表示，上午9時過後不久，老師和學生才被允許回到學校。

市教育局發言人斯蒂爾(Nathaniel Styer)表示，學生和工作人員的安全是我們的首要任務，市警迅速調查了這一威脅，認為它毫無根據的，學生們才得以安全返回課堂。

本月8日，哥倫比亞大學、上州的康乃爾大學、羅德島的布朗大學相繼收到炸彈襲擊威脅，校方緊急清空教學樓並撤離校內師生。

曼哈頓距離華埠僅兩街之隔的聯邦辦公大樓17日晚也傳可疑炸彈包裹威脅，一男子為個人抱怨向聯邦調查局(FBI)崗亭謊稱自己停在附近的一輛麵包車裡裝有「簡易爆炸裝置」；在出動大量執法資源調查後發現，車中除一條狗外，別無他物。