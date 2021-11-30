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海港城鎚殺案 量刑再延引眾怒 數百華人抗議

記者張晨／紐約報導
僅管當天寒風凜凜，再次延期讓民眾憤恨不已，上百人齊聲示威數小時。(記者張晨/攝影)
僅管當天寒風凜凜，再次延期讓民眾憤恨不已，上百人齊聲示威數小時。(記者張晨/攝影)

數百名華人29日聚集在布碌崙(布魯克林)的州高等法院外等待羊頭灣海港城鐵鎚案兇嫌馬湯諾維奇(Arthur Martunovich)的量刑結果，但布碌崙地區檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez)向法官申請延至2022年1月7日； 僅管當日寒風凜凜，民眾仍群情激憤，將製作好的巨幅漫畫豎在檢察官辦公室門外，諷刺其給罪犯「開後門」。

影音來源：記者張晨

多個華人社團當天一早就派出巴士，先後從曼哈頓華埠、布碌崙8大道及皇后區法拉盛，免費接載自發參與此次集會的華人；數百民眾手持「亞裔的命也是命」、「保護民眾而不是罪犯」等中英文標語，高喊「我們要正義」等英文口號。

該案死者之一潘子密的遺孀潘太太在現場表示，對檢方輕信被告「精神疾病」的證據、與兇嫌手簽署和解協議、並撤掉了對其一級謀殺罪指控與仇恨犯罪的二級謀殺罪指控表示憤怒。

距案發已過去兩年，如今量刑又一再延期，潘太太握著麥克風的手不住顫抖；她表示，檢方聘請的精神科醫生僅對被告的報告進行了形式審查，而未按照精神鑑定的基本流程獨立對被告重新鑑定，這樣草草結案且讓兇手免於刑責的行為，讓人無法接受。

潘家代表律師翁振信說，已於29日拿到了馬湯諾維奇的精神檢測報告，會在接下來的日子裡向受害者家屬詳細解讀報告內容，再與檢察官蔣莎樂代表會面。

檢方在庭上表示，被告殺害三人的行為，顯然證明他將對社會產生威脅，但辯方律師對這一說法表示反對，最後如何判決將由法官定奪；翁振信表示，通常來說被告的罪行將會在精神病院度過接下來的30年至40年，「定會確保殺人兇手被送到他該去的地方，還受害者及其家屬以公道。」

蔣莎樂辦公室表示，該案押後至明年1月7日開庭，以便法官決定是否將被告指定為危險的精神病患者；這是地區檢察官的立場，也是另外兩名精神科醫生的建議，他們在馬湯諾維奇被關押的精神病院對其進行了檢查，檢方在當日聽證會上的立場是，被告應被關押在最受限與把守最嚴密的地點。

蔣莎樂表示，「希望社區明白，我從一開始就在盡心盡力地處理這起案件，這對我來說也至關重要。」

法官陳丹尼(Danny Chun)在庭上表示，如果盡行庭審，根據壓倒性的醫學證據，審判結果會是一樣的，被告將被送往一家戒備森嚴的精神病院。

蔣莎樂說，但馬湯諾維奇現在為被關押階段，且「在可預見的未來」仍將被拘留；即使他的精神診斷作出了改變，也有機會在法官面前挑戰這一決定，要求他留在獄中。「我堅信，被告再也不會在社區中實施暴力了；我也堅信，根據法庭上的醫療紀錄，這是法律要求與認可時的結果。」他說。

參與集會的數百位華人在法院外高喊了約一小時後，再次移步至蔣莎樂辦公室外；數十位社團人士先後致辭，呼籲對馬湯諾維奇進行公正審判；並將巨幅漫畫橫放在辦公樓前，諷刺蔣莎樂無視民意，為兇嫌開後門脫罪。

亞裔維權大聯盟總召集人陳善莊表示，該案發生兩年多來，檢方並未足夠重視該案，致受害者及其家屬遭遇的不公遲遲未得以解決；為此華裔社區將同受害者家屬一道，就檢方等部門可能存在的失職行為採取法律措施，也希望亞裔團結起來，為下一代的未來與亞裔應得的公正對待共同抗爭到底。

亞裔維權大聯盟稱就將檢方等可能存在的失職行為採取法律措施。(記者張晨/攝影)
亞裔維權大聯盟稱就將檢方等可能存在的失職行為採取法律措施。(記者張晨/攝影)
該案死者之一潘子密的妻子潘太太握著麥克風的手不住顫抖。(記者張晨/攝影)
該案死者之一潘子密的妻子潘太太握著麥克風的手不住顫抖。(記者張晨/攝影)
巨幅漫畫諷刺蔣莎樂給馬湯諾維奇開後門脫罪。(記者張晨/攝影)
巨幅漫畫諷刺蔣莎樂給馬湯諾維奇開後門脫罪。(記者張晨/攝影)

亞裔 華人 檢察官

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