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感恩節火雞熱銷 多家燒臘店人手不足取消代客加工

記者牟蘭張晨／紐約報導
感恩節前夕，提供中式烤火雞和感恩節大餐的訂單不斷。(記者牟蘭／攝影)
感恩節前夕，提供中式烤火雞和感恩節大餐的訂單不斷。(記者牟蘭／攝影)

感恩節來臨之際，受供應鏈的影響，火雞等農產品的價格調漲，每磅火雞約漲一元，部分華人燒臘店家因人手不足，今年取消代客加工火雞服務，但中式烤火雞和感恩節大餐的訂單不斷，部分店家23日表示，當天的火雞已預定滿額，顧客只能在感恩節前排隊購買。

家住皇后區秋園丘(Kew Gardens)的何尼森(Nathen He，音譯)23日中午手提解凍的火雞，趕往法拉盛的一家燒臘店要求店家提供加工火雞的服務；他說，前一天突然發現家中烤箱損壞，於是走訪多家燒臘店，但被店家告知，今年不再提供加工火雞的服務。

何尼森說，仍提供烹飪火雞的燒臘店，價格都有所調漲，醃製火雞價格約每磅九元，自帶火雞加工價格從38元到50元不等，且需至少提前三天將解凍好的生雞交給商家，「烹飪好的火雞我已經預約不到了，加工價格也比過去貴，一些店要求中午12時前把生火雞送到，如果再晚五分鐘，我連這家店也趕不上」。

法拉盛東王朝餐廳的林經理表示，感恩節當天的堂食席位已被預定一空，想要前往光顧的顧客只能在節日當天排隊等位；她說，雖然醃製火雞的價格今年調漲至每磅九元，但仍受到民眾青睞。

「德昌肉食公司」經理陳Ken表示，因人手問題，今年取消了加工火雞的服務，改賣每磅3.99元的新鮮的火雞，價格較疫前同期，調漲約一元左右；他說，華人更喜歡醃雞等肉食，比平日銷量增加20%左右。中美超市經理吳建錫表示，為了迎接感恩節，為顧客準備了約300隻生鮮火雞待售。

烤火雞價格調漲，生火雞漲幅有限，許多民眾買回家自己烹飪。(記者曹健╱攝影)
烤火雞價格調漲，生火雞漲幅有限，許多民眾買回家自己烹飪。(記者曹健╱攝影)

曼哈頓華埠裕利大飯店員工胡小姐表示，兩天前剛開始接受預訂，就已接到50張訂單，包括火雞、閹雞和燒雞等；今年預訂的人明顯增多，感恩節前一天還會有更多人預訂。伊麗莎白街德昌超市的員工李平說，從兩周前開始接受預訂火雞，有些人甚至從上周就早早訂了火雞。

超市接受烤好的火雞、閹雞預訂，生的火雞代客處理，以及現場購買三種方式，其中以當場購買的人最多；很多人來這邊看到火雞就想買，還有些小家庭想過節，但買整隻火雞怕吃不完，所以買半隻回家。

如意雞場也針對感恩節販賣生的火雞、鵝、閹雞和番鴨等產品，員工林女士表示，店舖也承接代客烤火雞的服務，不過還是比較多人買生的火雞回家自己烤，到目前為止已接到比去年還多的訂單，體型較小的閹雞也有不少人預訂。

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