紐約華文協會 頒發海外著述獎

紐約華文作家協會舉辦會友聯誼餐會，為獲得海外華文著述獎的會員頒發獎狀。(記者牟蘭／攝影)

紐約 華文作家協會日前在法拉盛舉辦會友聯誼餐會，為獲得海外華文著述獎的會員頒發獎狀；會長李秀臻表示，疫情 期間，會員通過網絡與電話保持聯絡，為文學創作者提供交流平台，她期盼明年能夠舉辦實體活動，挖掘更多優秀的作家。

李秀臻說，雖然疫情肆虐，但在過去一年中，紐約華文作家協會舉辦了首屆華美族移民文學獎，還與海外華文女作協、哈佛中國 文化工作坊、北美華文作協、華府寫作協會、北德州文友社、哈佛中國同學會等社團，合辦線上會議，為文學創作者提供交流平台。

李秀臻補充，過去一年內，不少會員斬獲文學獎項，其中顧月華獲漢新文學獎，邱辛曄和海云各獲佳作獎；她說，還有六位會員獲得海外華文著述獎，其中包括獲得新聞寫作評論類的曾慧燕、文藝創作散文類的海云、新聞寫作報導類的顧月華、囊括四項佳作獎的梓櫻，以及當天未到場的趙汝鐸與李曄。

紐約華僑文教服務中心副主任靳芳芳、紐約一行詩刊創辦人嚴力、紐約華文作家協會前任會長宣樹錚與周勻之，以及世界華文作家協會榮譽副總會長趙淑俠等，均參與當天餐會；主辦方還邀請「校園民歌」詞曲創作先鋒周興立帶來表演。