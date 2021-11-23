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華裔老婦推車出門 遭非裔女用腳踹門、無故踢打

記者張晨／紐約報導
無故推搡、毆打華裔耆老，非裔女遭市警通緝。(監控視頻截圖)
無故推搡、毆打華裔耆老，非裔女遭市警通緝。(監控視頻截圖)

曼哈頓下東城政府樓日前發生一起華人遭暴力攻擊案件，一名七旬華裔老婦推車走出樓門時，遭走在前面的一非洲裔女子用腳踹門，老人後欲反抗，更遭到該女子的回頭踢打；案件導致受害者輕傷，現涉案非裔女子被市警通緝。

影音來源：市警提供

警方表示，案件發生在13日下午1時20分左右，在位於皮特街(Pitt St.)90號的Gompers Development政府樓前，一名70歲的華裔耆老正推車走出前門，不料一走在其前面原本扶住門讓同伴出去的非洲裔女子突然後踢一腳，愈把要走出門的耆老堵在門內。

根據警方提供的現場監控錄像顯示，這一無端且幼稚的行為遭到了受害者的反抗，耆老在掙扎趔趄著走出大門口，快步上前準備和對方討要說法，但該非洲裔女子變本加厲轉頭猛踹，並抬起雙手做推打狀，更引得耆老連連退後躲閃。

警方稱，受害者臉部受傷腫脹，但在現場拒絕醫療救治；嫌犯最後一次被看到時上身穿深色運動服，下身藍色鯊魚褲，白色涼鞋。

市警現呼籲民眾有看到圖或視頻中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

無故推搡、毆打華裔耆老，非裔女體貌特徵。(市警提供)
無故推搡、毆打華裔耆老，非裔女體貌特徵。(市警提供)

手機 華裔 政府樓

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