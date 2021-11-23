紐約客談／治安不改、歧視不滅 亞裔只能擁槍自衛?

一名賓州華男 外賣郎日前在家門口遭遇三名非裔歹徒搶劫，千鈞一髮之際開槍自衛成功的消息，成為這幾日在美華人 眾口交讚的熱點。一方面，這似乎為已經聽慣「亞裔 被搶」、「亞裔被打」、「亞裔被殺」等新聞到疲軟的觀者，注入了一劑增長族裔自豪感的強心劑；另一方面，在亞裔仇恨犯罪頻發的年初，就提上不少華人日程的「購槍保平安」策略，再次被驗證其不是過度的杞人憂天，真當命懸一線孤立無援時，不願任人凌虐束手就擒，就只能勇敢站起來開槍反抗。

但只有武器和勇氣，不代表就能順利「虎口脫險」，該名華男外賣郎之所以可以以一敵三，離不開他審時度勢後的機智謀略，即謊稱錢財都在車上，及時抓住歹徒內心的需求，轉移對方注意力，繼而趁其不備，一招制敵。

臨近年底，犯罪分子也要衝「業績」，很多歹徒並無傷人性命的初衷，只要達到的奪取財物的目的，多半會逃之夭夭；此前芝加哥大學博士生慘死劫匪搶下後，芝市警察局長在該校安保大會上，就告誡學生，若遇搶匪就將財物給對方，切勿在武力懸殊情況下拼死反抗。

然而這是無奈情形下的下策，畢竟治安不改善，歧視不滅少，擁槍自衛或成亞裔的最後一根救命稻草。

賓州華男的機智應對，堪稱華人遇匪的教科書典範，畢竟亞裔和其他族裔拼蠻力可能不行，拼腦力還是綽綽有餘；如果在合法持槍的情況下，能爭取轉圜的餘地，那麼最後全身而退也不是奢望。

只是要注意的是，在人口眾多的紐約、加州等六州，若想在公共場合攜帶隱藏式手槍自衛，必須申請許可證，證明有正當理由，否則便是違反相關法律，為自身帶來不必要的麻煩。

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