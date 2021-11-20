談社會正義將學童種族分類 曼哈頓初中惹議

曼哈頓下城社區學校討論社會正義將學童種族分類惹爭議。（取自學校臉書）

紐約市 曼哈頓一所初中打算下周討論身份和社會正義議題時，依種族將學童區隔分類，此舉引發爭議；該校學生中亞裔 占主體。

根據發送給家長的電子郵件，曼哈頓下城社區學校(Lower Manhattan Community School)之所以進行這項爭議性活動，是為了力行使命、消除影響學校社區的種族主義和歧視。

校長道格拉斯(Shanna Douglas)在發送給家長的信中說，七、八年級學生將選擇五類別中的一個；白人、亞裔、多種族學生各有獨立類別，非洲裔及西語裔學生則整併為一類別。

道格拉斯稱，七、八年級學生將於23日和24日將在「親和團體」(affinity group)中探討種族議題，其中包括「種族身份如何影響我們的經歷？」；親和團體是依共同族裔組成。

學校還提供一額外團體，顯然是為了對這種形式有不適感的人而設，將討論「為什麼我們甚至在談論種族身份？」

紐約市教育局 發言人斯蒂爾(Nathaniel Styer)說，這個活動由學校領導團隊與家長教師聯會(PTA) 、學生家庭協調團隊設計，學生和家長都很清楚，任何人都可選擇退出這為期兩天的活動。

道格拉斯說，種族已成社群媒體熱門話題、或者因近來全美發生的事件引發家長多加談論，學生議論紛紛，所以校方今年進一步強調種族議題；該校有44%亞裔、29%白人、15%西語裔和 8%黑人，過去未能充分面對種族問題。

一位家長表示，親和團體的作法或許令人擔憂，但老師和工作人員應可適當引導學生。

也有家長反對，一位母親說，很多人覺得這太過分，但不敢說什麼，她不明白為什麼要這樣區隔孩子？一位父親說，有些家庭希望學校優先採取傳統教育而不是帶有政治色彩的教材，例如教歷史，好好講述故事。

道格拉斯表示，種族是難以談論的議題，希望有所顧慮的家長與她聯繫。