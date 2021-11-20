班森賀華人中心慶感恩節 警宣導節日防竊

布碌崙班森賀華人服務中心18日在會所舉行感恩節慶祝活動。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙 (布魯克林)班森賀華人 服務中心日前舉行感恩節慶祝活動，贈送100份烤雞、火雞和甜點等給民眾；轄區市警62分局警員帶來節日社區犯罪預防講座。

服務中心負責人羅添福表示，新冠疫情的威脅猶在，無法像往常到餐廳設宴款待，改為在會所舉行小聚會；他感謝贊助100份燒雞的布碌崙康復中心、以及送來六隻火雞的州眾議員 寇頓(William Colton)。

寇頓送上節日祝福，也呼籲華人居民要持續關注市府計畫在班森賀和國王高速路(Kings Highway)建收容所的項目，其選擇的地點位於華社繁華地帶，會給當地經濟和治安造成衝擊；「對於這種不合理的事，我們必須鬥爭到底」。

62分局社區協調警員(NCO)Alan Walpin和Michael Nesterwitz在講座上表示，社區出現遺棄車輛、無牌照車輛、或是轎車非法停在私人街道前，鼓勵民眾致電(718) 236-2611提供信息，也可用中文發短信至(917) 863-3918到Walpin的手機；他們將派人前往處理，攻擊、仇恨犯罪等緊急案件則要立即報警。

警員也提醒，預防入室盜竊的最好方法，是外出時再三確保門窗已鎖好，另外面對不認識的陌生人不要隨意開門，就算對方堅稱是政府官員或是執法人員都要再三確認；冬季時天色更快入夜，長者外出要穿淺色衣服、身上帶有身分信息的紙條或身分證，過馬路要遵守交通規則和注意周邊的車輛，盡量不要獨自出門。