張俊華、陳士發、林慧英 3華裔輔警獲109分局表彰

109分局表彰獲獎輔警，前排左三為陳士發，前左四為張俊華，前左六為林慧英。（記者張心／攝影）

法拉盛轄區市警109分局18日晚舉行輔警表彰及感謝晚宴，在感恩節前夕邀請全局76位輔警及親友齊聚一堂，感恩他們對社區的無私付出；當晚共頒發五個輔警個人及團體榮獲獎項，其中三位為華裔 ，分別為獲得「年度輔警督查」的輔警警佐(sergeant)張俊華(David Chun Wah Cheung)，「年度輔警」的輔警陳士發(Soo Fatt Chan)，以及「年度新人」的輔警林慧英(Angela Wai Ying Lam)。

輔警警佐張俊華獲得「年度輔警督查」獎。（記者張心／攝影）

加入輔警隊伍28年的張俊華，加入該行列的因由是1991年遭遇打劫，「很多同樣遭遇的華人 ，因為不懂英文而吃虧，讓我覺得自己應該勇敢站出來幫助中國人。」回憶輔警生涯的高光時刻，張俊華坦言是911事件時為市民提供幫助，「奉獻的過程是開心的，我很享受當輔警，會一直堅持下去。」

陳士發於2018年成為輔警，談及加入的原因，他回憶到「一是我從小就喜歡幫助別人，其次是在紐約 生活久了，看到很多僑胞需要翻譯幫助，希望能貢獻力量。」他表示，輔警生涯中發現很多華人因為語言障礙不敢向政府求助，「其實無論廣東話、福州話還是潮州話，我們都有能提供幫助的警員，市民可以大膽來求助。」陳士發呼籲華人踴躍加入輔警隊伍，為華裔同胞的安居樂業盡力。

作為獲獎輔警中的唯一女性，林慧英直言「非常榮幸」，成為輔警近三年的她表示，雖然家人擔心，但她並不覺得有風險；目前109分局76位輔警中，共有13位女性，林慧英表示女性在輔警工作中，會擔任更多關懷類型的社會服務，她期待有更多女性加入。

109分局局長歐康納(John O'Connell)表示，感謝76位輔警為社區居民所做的貢獻，109分局歡迎更多民眾加入輔警隊伍。

輔警督察(Inspector)Jimmy Mirts代表109分局輔警隊伍，領取「最佳輔警團體」獎項；贊助商Joe D也獲得表彰；州眾議員布朗斯汀(Edward C. Braunstein)為三位華裔輔警頒發表揚狀。州參議員劉醇逸、市議員顧雅明、市警督察(Inspector)吳銘恆(Tommy Ng)等出席。