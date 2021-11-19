鑿破天花板 2賊闖入華人超市盜走2萬多元

劫匪從超市天花板闖入。(視頻截圖)

布碌崙 (布魯克林)班森賀Bay Parkway一家華人 經營的超市，日前遭入室搶劫，兩名匪徒在天花板鑿開一個洞，闖入超市盜取2萬多元現金；店主隔天早晨發現遭竊後報警，但案件至今未破。

Bay Parkway當地華人商會會長李志波18日透露，10月28日凌晨3時30分許，位於Bay Parkway6614號的「新城超市」遭人爆竊；兩名未知族裔的男性趁著四下無人，通過一條相接的車道來到超市的後面，接著兩人爬上頂端，用工具鑿開一個洞，由屋頂闖入超市內，顯然是預謀犯案。

店主提供的監控錄像顯示，兩名戴著黑色口罩 的男子身穿一身黑色連帽衛衣，將頭部和身子包得嚴實，手上戴著手套、手裡持有工具；兩人開始穿破天花板時，可見磚塊不停從天花板落到地上，直到有足夠大的空間後，兩人相繼縱身跳下，依照兩人巧妙躲避鏡頭的畫面看來，可能事先曾到超市踩點。

李志波說，為方便上早班的員工使用鈔票，店主都會在各個收銀機裡留一些現金，沒想到全被匪徒用工具撬開偷走；兩人在超市內行竊後，還不忘摸索到地下室翻找財物，最終也偷走放在保險櫃的現金，導致店主總共損失2萬多元。

不到十分鐘的時間，兩匪便拎著裝著錢的塑料袋「滿載而歸」，店主隔天早上發現失竊後，聯繫了商會和警方；可警方偵辦至今沒有進展，令店主感到很著急，想把錢拿回來、也希望小偷能早日被繩之以法，讓當地商家感到安心。

警方呼籲民眾若看到形跡可疑者或與照片中體貌特徵相似者，立即撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。