紐約客談╱因應氣候變遷 刻不容緩

颶風艾妲(Ida)9月重創美東，顯示無情風暴 的巨大破壞力，也突顯因應對策的急迫需要；重量級風暴過去稱為「百年風暴」，如今每幾年就發生一次，當局必須立即採取行動因應；未來建築必須與過去有所不同，能抵禦强風和水淹。

根據研究，2050年曼哈頓 下城37%建物將面臨風暴威脅，2100 年，比例將增至50%，屆時預計海平面上升超過6呎，曼哈頓下城五分之一街道恐每日洪水氾濫，還將破壞7%建築物，腐蝕近40%地下公用設施。

超級風暴珊迪(Superstorm Sandy)在2012年摧毀紐約和新州60多萬住房，造成數十億元損失；颶風艾妲襲擊東海岸，造成160億至240億元財產損失；在剛過去的周末，四個龍捲風襲擊長島，也造成樹倒屋掀；在風暴面前，房屋顯得格外脆弱。

紐約建築大會(New York Building Congress)執行長西蘇拉(Carlo Scissura)透露，紐約市 正試圖搜尋私人物產、針對安裝吸水綠色設施，提供資金和指導以緩解排水系統壓力，市環保局6月撥款5300萬元。

市議會10月初通過法案，要求市長長期規畫和持續發展辦公室(Office of Long-Term Planning and Sustainability)每十年制定氣候變遷計畫，並要求提出保護居民、物產和基礎設施的建議，可望最早2022年9月30日實現。

紐約市已有若干遏制氣候變遷和保護紐約市海岸線的行動，例如曼哈頓下城沿海防災計畫(LMCR)，市長白思豪2019年宣布撥款8億元，上月又宣布投入1.1億元，保護金融區和海港。

珊迪過後，紐約市住房管理局 (NYCHA)曾與聯邦緊急事務管理局合作耗資24億餘元，為50年以上公共住房進行保護，在屋頂安裝鍋爐和發電機。

這一系列的舉措，都須快馬加鞭進行，以防新的風暴來襲。