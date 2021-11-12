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州長亞太裔事務主任范小江訪中華公所

記者顏嘉瑩／紐約報導
紐約州長辦公室新任亞太裔事務主任范小江(右八)，11日拜訪紐約中華公所。(中華公所提供)
紐約州長辦公室新任亞太裔事務主任范小江(右八)，11日拜訪紐約中華公所。(中華公所提供)

紐約州長辦公室新任亞太裔事務主任范小江，11日在州長副幕僚長孫雯及亞太公共事務聯盟(APAPA)成員的陪同下拜訪紐約中華公所，討論新冠疫苗補強針分配，及華社與州府加強合作事項。

孫雯表示，被州長霍楚(Kathy Hochul)任命為副幕僚長後，感謝亞太公共事務聯盟特意舉辦慶祝宴會，今後將和范小江一起加深州長辦公室與華社的連結與合作。

孫雯說，范小江曾任市主計長斯靜格(Scott Stringer)的亞裔事務主任，服務亞太裔社區經驗豐富，此次由州府聘為亞太裔事務主任，必可更好的服務社區。

中華公所主席于金山說，范小江曾為媒體人，也追隨市主計長工作多年，此次擔任州政府職務，將可擴大服務亞太社區的範圍。

范小江表示，雖然換了職位，但是服務亞太社區的宗旨還是相同，她會盡量把政府的施政、福利介紹給亞太社區，也將把亞太社區的意見反饋給州府。

她說，新冠肺炎疫情期間，中華公所即與州府合作，反應華人社區疫苗不足，而州府也於2月在中華公所、孔子大廈等為民眾分配及施打新冠疫苗。

與會嘉賓包括紐約中華總商會副董事長鄧遐勳、會長李可喬，孔子大廈董事長梅犖生，紐約開平同鄉會主席鄧學源，美東紐約三江慈善公所元老傅先清，亞太公共事務聯盟紐約分會會長王曉薇等人。

紐約州 疫苗 亞裔

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