紐約客談／華裔團結發聲 別讓噩夢重演

今年9月紐約州選區重畫獨立委員會(IRC)公布重畫建議，與維權組織擔心的一樣，亞裔 人口、尤其是華裔人口在華社所在的幾個地區中又被畫入不同選區，每十年一次的噩夢再次上演。

幾十年前，由於亞裔人口和選民的數量和比重都相對較低，華社就出現過被一分為二，一個華埠 存在兩名州參議員，由於各自選區內華裔人口過少，參議員根本不會將華社的問題和利益放在心上；布碌崙(布魯克林)的日落公園和華埠選區在90年代都被畫分到不同的選區，當時還訴訟到州法院。

如今亞裔在紐約市 的人口比重已經超過15%，但每到爭取政府資源和服務時，很多民代仍對亞裔訴求充耳不聞，而剛剛出爐的IRC重畫建議，也印證了這一點，再加上黨派紛爭導致的利害關係，十人組成的IRC出爐由民主黨和共和黨代表起草的兩套方案，都未真正考慮到華社利益。

以華埠為例，雖然人口和地理面積不足以單獨成為一個選區，但也絕不應該被分割開來，之前社區一直關注皇后區和布碌崙華社選區問題，以為華埠會安全，最終卻也難逃厄運。

IRC不到十年前最初建立時，就是因為當時立法機構無法就重畫選區達成一致意見，因此希望IRC能幫助避免黨派爭鬥，然而如今的IRC還是成為黨派拉鋸戰的工具，

最終重畫地圖能否獲得IRC七名委員的投票通過，人們拭目以待，但在明年1月1日最終版本表決和批准前，華社能做的，就是不斷發聲，更多人站出來在公聽上進言，提交證詞稿，不要怕重覆，不要覺得自己一個人的聲音太小，人多就會力量大，在這裡適用。

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