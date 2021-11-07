班森賀又見身分盜竊案 一周6華人中招

民眾應使用帶鎖的郵箱，可防範竊賊偷取信件。(記者顏潔恩╱攝影)

布碌崙(布魯克林)班森賀身分盜竊案捲土重來，一周內至少四名華人中招，最嚴重者損失1萬元，還造成信用受損；轄管當地的市警62分局日前發布消息，呼籲知情民眾提供線索，並提醒民眾提高警惕。

市警消息指出，首起案件受害者是報住在20大道交西5街的42歲華女 ，她報警表示一直在等待駕駛執照的信件，後來才發現信件已寄送，但被竊賊早一步從郵箱裡偷走；對方隨後在Verizon公司網路申請一個新的帳戶，再向銀行申辦一張銀行卡。

警方表示，竊賊用卡在貝瑞吉3大道633號的大通銀行、3大道734號的花旗銀行先後提款8500元、2000元，共損失1萬500元；等到取款通知發給受害者時，她才意識到不妙，配合銀行調查才發現身分遭洩漏。

居住在20大道交65街的30歲華女，近日報警指出8月17日時丟失的一張信用卡 ，接著從10月29日起，竊賊就使用其信用卡瘋狂購物，令她欠下6000多元卡債；她稱是收到銀行追債時才驚覺出事，目前已將紀錄發給警局調查。

另起案件中，28歲的華女報警指出，身分遭人盜用後，用其銀行戶口轉走一筆6273元的款項，收到銀行通知後報警；66歲的華婦也有類似經歷，銀行戶口被人提款兩次，損失2480元，她強調這期間銀行支票 本和銀行卡都在身邊，從未遺失過。

62分局轄區內近來身分盜竊案又開始猖獗，呼籲民眾要妥善保管重要信件，應購買帶鎖的郵箱，可有效避免竊賊偷取信件；另外也需定時檢查自己的銀行帳戶，發現不尋常交易時立即通報。

警方也呼籲民眾若針對以上的案件有線索，可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577提供線索，消息來源絕對保密。