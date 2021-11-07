我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普落井下石 稱死對頭亞歷鮑德溫誤殺「很有問題」

拜登推動「企業疫苗強制令」法院裁定暫緩執行

提高富人稅無益紐約 霍楚沒興趣

編譯孫梁╱綜合5日電
霍楚對提高富人稅沒有興趣。（美聯社）
霍楚對提高富人稅沒有興趣。（美聯社）

紐約州霍楚(Kathy Hochul)日前表示，她沒有興趣提高富人稅，不希望把紐約的富豪趕到其他州。

霍楚說，如果對富人提税，他們就會離開紐約，搬到沒有州稅的佛州；她表示，富人「能增加我們的收入和提供許多慈善捐助，這些都是我們需要的，以用來資助各項進步計畫，若把富人趕到佛州，對我們沒有任何幫助。」

霍楚說，她鼓勵企業大亨留在紐約，以幫助疫情後的經濟復甦，「我要吸引富人來紐約，鼓勵那些在紐約開始的企業主留下，紐約是做生意和擴大生意的好地方，我不會做妨礙重振紐約州的事情；我將繼續吸引更多富人，採取更多促進復甦的措施，但這些都不會通過提税實現。」

霍楚表示，「重點是不能讓人們把紐約視為高稅收和高支出的州，而在過去，紐約州在稅收友善上的形象並不很好。」

進步派、左傾議員和「美國民主社會主義」等組織近年來不斷主張提税，包括富人稅、對第二套房屋提税和對股票交易課稅，但均遭到前州長葛謨的反對，認為會趕走富人。

主張提高富人稅的州眾議員加拉格(Emily Gallagher)表示，她對霍楚的態度感到失望，「葛謨實行緊縮政策，傷害了紐約的勞工階層，繼續認同他的觀點是可悲的，希望州長不要讓我們未來重蹈覆轍。」

在今年4月的州預算談判中，進步派和左傾州議員實現了對富人臨時提稅的主張，包括對收入近110萬的人，以及對稅率最高的收入逾2500萬元的富豪提稅。

紐約州今年獲得數十億元聯邦資助，以設立多個援助基金，包括一個21億元的基金，資助疫情間喪失收入並失去各種聯邦救濟的工人，以及24億元的租金援助基金。

紐約州 霍楚 富人稅

上一則

市府發布防範極端天氣報告：已完成多項防洪工作

下一則

紐約中華公所致信州長 反對「亞裔細分」人口統計法案

延伸閱讀

葛謨批對他刑事指控零證據 譴責奧伯尼警長濫權

葛謨批對他刑事指控零證據 譴責奧伯尼警長濫權
葛謨下月出庭 不會公開逮捕戴銬

葛謨下月出庭 不會公開逮捕戴銬
葛謨被控強迫撫摸輕罪 可能下周被捕

葛謨被控強迫撫摸輕罪 可能下周被捕
前紐約州長葛謨被控強迫撫摸 下周或被捕 最高判囚1年

前紐約州長葛謨被控強迫撫摸 下周或被捕 最高判囚1年
詹樂霞有偏見？葛謨團隊要求修正性騷擾報告

詹樂霞有偏見？葛謨團隊要求修正性騷擾報告

熱門新聞

將29歲已婚華女性虐致死的52歲華裔男友嫌犯萬秋明(Qiuming Wan，姓名皆音譯)。(記者張心／攝影)

29歲華女遭52歲男友性虐 陳屍法拉盛公寓

2021-11-03 13:48
警方正在現場偵辦法拉盛華女命案。（記者張心/攝影）

29歲華女慘死法拉盛公寓 屍體陰部有血跡

2021-11-02 12:21
涉嫌將女友性虐致死的華裔男子萬秋明，被押出市警109分局。(記者張心／攝影)

「我睡著了」 涉性虐女友致死 華男加控仇恨犯罪

2021-11-05 15:04
涉嫌將29歲華女性虐致死的52歲華裔男子萬秋明，3日被押出市警109分局，移送法辦。(記者張心／攝影)

29歲華女慘死 52歲男友涉謀殺、性虐…曾因公公家暴報警

2021-11-04 02:30
摩爾曼涉嫌多起模式竊案，被奧農多加郡警局通緝。(奧農多加郡警局提供)

犯罪團夥專挑亞裔屋主 紐約上州竊近50萬元財物

2021-10-30 12:46
劉佳被拍到出入國會大廈。(東區聯邦法院提供)

參與國會暴動 紐約皇后區華男被捕

2021-10-30 10:55

超人氣

更多 >
2男1女路邊又親又抱 牽扯又亂又綠的故事

2男1女路邊又親又抱 牽扯又亂又綠的故事
中國此波疫情不歇 鍾南山揭2項原因

中國此波疫情不歇 鍾南山揭2項原因
日光節約時間結束 專家建議這樣調整作息更健康

日光節約時間結束 專家建議這樣調整作息更健康
世說新聞／中知名教授赴美次日遭搶 亮功夫兩退持槍匪

世說新聞／中知名教授赴美次日遭搶 亮功夫兩退持槍匪
百萬留學回中國月薪8000 他們自嘲「海歸廢物」

百萬留學回中國月薪8000 他們自嘲「海歸廢物」