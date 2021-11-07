提高富人稅無益紐約 霍楚沒興趣

霍楚對提高富人稅沒有興趣。（美聯社）

紐約州 長霍楚 (Kathy Hochul)日前表示，她沒有興趣提高富人稅 ，不希望把紐約的富豪趕到其他州。

霍楚說，如果對富人提税，他們就會離開紐約，搬到沒有州稅的佛州；她表示，富人「能增加我們的收入和提供許多慈善捐助，這些都是我們需要的，以用來資助各項進步計畫，若把富人趕到佛州，對我們沒有任何幫助。」

霍楚說，她鼓勵企業大亨留在紐約，以幫助疫情後的經濟復甦，「我要吸引富人來紐約，鼓勵那些在紐約開始的企業主留下，紐約是做生意和擴大生意的好地方，我不會做妨礙重振紐約州的事情；我將繼續吸引更多富人，採取更多促進復甦的措施，但這些都不會通過提税實現。」

霍楚表示，「重點是不能讓人們把紐約視為高稅收和高支出的州，而在過去，紐約州在稅收友善上的形象並不很好。」

進步派、左傾議員和「美國民主社會主義」等組織近年來不斷主張提税，包括富人稅、對第二套房屋提税和對股票交易課稅，但均遭到前州長葛謨的反對，認為會趕走富人。

主張提高富人稅的州眾議員加拉格(Emily Gallagher)表示，她對霍楚的態度感到失望，「葛謨實行緊縮政策，傷害了紐約的勞工階層，繼續認同他的觀點是可悲的，希望州長不要讓我們未來重蹈覆轍。」

在今年4月的州預算談判中，進步派和左傾州議員實現了對富人臨時提稅的主張，包括對收入近110萬的人，以及對稅率最高的收入逾2500萬元的富豪提稅。

紐約州今年獲得數十億元聯邦資助，以設立多個援助基金，包括一個21億元的基金，資助疫情間喪失收入並失去各種聯邦救濟的工人，以及24億元的租金援助基金。