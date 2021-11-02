葛謨批對他刑事指控零證據 譴責奧伯尼警長濫權

前紐約州長葛謨痛批州府奧伯尼市警長對他的刑事指控，是「零證據」。(美聯社)

前紐約州 長葛謨 (Andrew Cuomo)痛批州府奧伯尼市警長對他的刑事指控，認為基於「零證據」的指控是「政治、無能與法律濫用的最差結合」，甚至沒與地區檢察官協商和獲得授權。

葛謨被控強行撫摸女助理胸部的刑事輕罪，訂於本月17日過堂。

葛謨在其個人網站發表聲明，稱奧伯尼警長艾伯(Craig Apple)承認，他曾與紐約州檢察長詹樂霞溝通過，而詹樂霞卻公開讚賞艾伯的指控，任憑她主導的性侵 調查報告發酵，以便自己宣布競選州長。

葛謨說：「艾伯和詹樂霞是政治同路人，他們濫用掌握的權力，把個人利益置於道德與憲法之上，但沒人買他們的帳。」

葛謨還援引華爾街日報「對葛謨的奇怪指控」社評為己辯護，社評稱「宣布指控的時機充滿了政治算計；沒人凌駕於法律之上，而司法體系因為指控的政治化而降格變質。」

聲明說，警長的指控「號稱有充分證據，但沒有一個是毫無爭議的事實。詹樂霞的調查報告也沒提出與指控相符的證據。數月來，詹樂霞和艾伯耗資數百萬元進行調查，但為何沒拿出證據？是因為實際上不存在。」

指控葛謨性侵的女助理卡米索(Brittany Commisso)表示，她不記得葛謨強行撫摸她的日期。葛謨的聲明說：「卡米索說的日期不斷有變，從一開始的2020年11月16日變成12月7日。但7日的日期很荒唐，距博一嵐(Lindsey Boylan)公開指控葛謨性侵只有兩天，難道卡米索會不記得。而且葛謨在剛被指控性侵兩天後，就又去強行撫摸另一個女人，不符合邏輯與常識。更可能的是，卡米索並不記得她所聲稱的事件，是與博一嵐指控的性騷擾發生在同一個星期。」葛謨曾說，在博一嵐提出指控後，卡米索曾當面告訴他：「博一嵐的話沒人信，你不會幹那事。」

葛謨聲明說：「政治分裂了執法體系，詹樂霞和艾伯違反了司法公正，公正必須匡扶。」

艾伯則表示，指控葛謨的證據確鑿，他們預料到提出指控後，會遭到葛謨團隊的反撲，「他們想任意妄為，但我們不為所懼。」