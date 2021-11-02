我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

對戰SpaceX 亞馬遜計畫2022年Q4發射網路衛星

累了嗎？拜登參加氣候峰會又被拍到打瞌睡

葛謨批對他刑事指控零證據 譴責奧伯尼警長濫權

編譯孫梁／綜合1日電
前紐約州長葛謨痛批州府奧伯尼市警長對他的刑事指控，是「零證據」。(美聯社)
前紐約州長葛謨痛批州府奧伯尼市警長對他的刑事指控，是「零證據」。(美聯社)

紐約州葛謨(Andrew Cuomo)痛批州府奧伯尼市警長對他的刑事指控，認為基於「零證據」的指控是「政治、無能與法律濫用的最差結合」，甚至沒與地區檢察官協商和獲得授權。

葛謨被控強行撫摸女助理胸部的刑事輕罪，訂於本月17日過堂。

葛謨在其個人網站發表聲明，稱奧伯尼警長艾伯(Craig Apple)承認，他曾與紐約州檢察長詹樂霞溝通過，而詹樂霞卻公開讚賞艾伯的指控，任憑她主導的性侵調查報告發酵，以便自己宣布競選州長。

葛謨說：「艾伯和詹樂霞是政治同路人，他們濫用掌握的權力，把個人利益置於道德與憲法之上，但沒人買他們的帳。」

葛謨還援引華爾街日報「對葛謨的奇怪指控」社評為己辯護，社評稱「宣布指控的時機充滿了政治算計；沒人凌駕於法律之上，而司法體系因為指控的政治化而降格變質。」

聲明說，警長的指控「號稱有充分證據，但沒有一個是毫無爭議的事實。詹樂霞的調查報告也沒提出與指控相符的證據。數月來，詹樂霞和艾伯耗資數百萬元進行調查，但為何沒拿出證據？是因為實際上不存在。」

指控葛謨性侵的女助理卡米索(Brittany Commisso)表示，她不記得葛謨強行撫摸她的日期。葛謨的聲明說：「卡米索說的日期不斷有變，從一開始的2020年11月16日變成12月7日。但7日的日期很荒唐，距博一嵐(Lindsey Boylan)公開指控葛謨性侵只有兩天，難道卡米索會不記得。而且葛謨在剛被指控性侵兩天後，就又去強行撫摸另一個女人，不符合邏輯與常識。更可能的是，卡米索並不記得她所聲稱的事件，是與博一嵐指控的性騷擾發生在同一個星期。」葛謨曾說，在博一嵐提出指控後，卡米索曾當面告訴他：「博一嵐的話沒人信，你不會幹那事。」

葛謨聲明說：「政治分裂了執法體系，詹樂霞和艾伯違反了司法公正，公正必須匡扶。」

艾伯則表示，指控葛謨的證據確鑿，他們預料到提出指控後，會遭到葛謨團隊的反撲，「他們想任意妄為，但我們不為所懼。」

葛謨 性侵 紐約州

上一則

白思豪與川普分道揚鑣 納稅人恐付3000萬元以上代價

下一則

接種令生效 9000公務員被休無薪假

延伸閱讀

葛謨下月出庭 不會公開逮捕戴銬

葛謨下月出庭 不會公開逮捕戴銬
詹樂霞宣布參選州長 成霍楚勁敵

詹樂霞宣布參選州長 成霍楚勁敵
葛謨被控強迫撫摸輕罪 可能下周被捕

葛謨被控強迫撫摸輕罪 可能下周被捕
詹樂霞選州長 估數日內宣布

詹樂霞選州長 估數日內宣布
前紐約州長葛謨被控強迫撫摸 下周或被捕 最高判囚1年

前紐約州長葛謨被控強迫撫摸 下周或被捕 最高判囚1年

熱門新聞

這名男子日前涉嫌在一架從紐約飛往加州的飛機上，因拒戴口罩，而毆打一名空服員。(取自ABC7截圖)

紐約飛加州 頭等艙亞裔男乘客毆打空服員 飛機迫降後被捕

2021-10-28 15:55
31歲情婦鄧海燕(Haiyan Deng)警方通緝圖。（警方提供）

紐約法拉盛涉殺情夫 女嫌拒捕畫面曝光

2021-10-29 09:49
不久前游Ariel在JFK機場遭私家車佯裝為接駁車詐騙，三分鐘的車程被索討400元車資。圖中非當事車輛。(記者顏嘉瑩/攝影)

華女機場遭詐騙 上車3分鐘索400元

2021-10-28 09:32
因為疫苗接種率高、疫情更加可控，紐約市可能將成為全美首個新冠疫情進入地方性流行的地區；圖為26日的曼哈頓街頭。(Getty Images)

全美首個 紐約疫情變地方性流行

2021-10-27 11:30
劉佳被拍到出入國會大廈。(東區聯邦法院提供)

參與國會暴動 紐約皇后區華男被捕

2021-10-30 10:55
紐約市25日晚8時起至26日(周二)下午，將出現豪雨與強風，低窪地區恐出現瞬間積水。圖為9月2日颶風艾妲（Ida）夾帶豪雨影響，紐約嚴重淹水。Getty Images

紐約市今晚將出現強風豪雨 部分地區恐淹水

2021-10-25 14:28

超人氣

更多 >
密州狠夫殺妻今開庭 華女紀夢奇命案始末

密州狠夫殺妻今開庭 華女紀夢奇命案始末
中國將再造5個「天眼」 領先全球50年

中國將再造5個「天眼」 領先全球50年
河南「豬肉西施」走紅網路 有粉絲開車1小時買她的肉

河南「豬肉西施」走紅網路 有粉絲開車1小時買她的肉
因應春節入境台灣人潮 居家檢疫措施放寬為「10+4」

因應春節入境台灣人潮 居家檢疫措施放寬為「10+4」
馬斯克推特吟曹植「七步詩」 網：感嘆加密貨幣消長？

馬斯克推特吟曹植「七步詩」 網：感嘆加密貨幣消長？