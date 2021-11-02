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50位中國戲曲藝術家 京劇、昆曲、越劇精采展演

記者張心／紐約報導
近50位中國表演藝術家在法拉盛市政廳文藝中心為海外華僑帶來戲曲曲藝名家匯演。（記者張心／攝影）
近50位中國表演藝術家在法拉盛市政廳文藝中心為海外華僑帶來戲曲曲藝名家匯演。（記者張心／攝影）

戲曲曲藝名家匯演」10月31日在法拉盛市政廳文藝中心舉行，近50位中國表演藝術家帶來京劇、昆曲、越劇及粵劇表演，為現場200多位觀眾們展示了中華文化藝術瑰寶，並以網絡直播形式向全美戲曲愛好者奉上精彩演出。

本次匯演節目集中展示了中國歷史上多部戲曲藝術瑰寶，包括京劇「小放牛」選段、昆曲「牡丹亭·遊園驚夢」、越劇「情探·行路」選段，越劇「孟麗君·遊上林」選段、粵劇「打金枝」選段等傳統經典劇目。

匯演也演出了現代戲曲劇目，譬如京劇現代戲「沙家浜·智鬥」選段、陜西碗碗腔「桃園借水」、蘇州評彈「楓橋夜泊」等，反映了中國曲藝文化的時代感和多元性。

此次匯演由美國國際文化藝術總會、海外戲曲藝術中心主辦，市議員顧雅明向主辦方頒發表揚狀，感謝他們為傳揚戲曲文化所做的貢獻。

美國國際文化藝術總會會長黃晟表示，他們為戲曲曲藝名家匯演準備了近兩年，很開心在疫情逐漸平息之時能夠為海外僑胞奉上演出，希望能夠幫助人們平復心情，體會藝術的獨特魅力，「中華戲曲是民族的瑰寶，我們希望通過演出在美國弘揚中華文化，未來還會陸續推出中華戲曲研討會和旅美歌唱家音樂會等活動」。

北美亞裔共創會董事局主席張玉龍表示，舉辦此次名家匯演盛典，會讓更多在美民眾了解中華文藝的博大精深，「文藝無國界，我們將繼續傳承和發揚中華文藝。」

中國戲劇名家李金霞、朱誌玲、陳琴湘、江翠華、王宏、李駿青、張東炘、張景濤、高月琴、劉慶先、廖小梅、廖文燦等，攜手眾多年輕演員參與演出。

戲曲 中國 美國

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