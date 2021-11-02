50位中國戲曲藝術家 京劇、昆曲、越劇精采展演
「戲曲曲藝名家匯演」10月31日在法拉盛市政廳文藝中心舉行，近50位中國表演藝術家帶來京劇、昆曲、越劇及粵劇表演，為現場200多位觀眾們展示了中華文化藝術瑰寶，並以網絡直播形式向全美戲曲愛好者奉上精彩演出。
本次匯演節目集中展示了中國歷史上多部戲曲藝術瑰寶，包括京劇「小放牛」選段、昆曲「牡丹亭·遊園驚夢」、越劇「情探·行路」選段，越劇「孟麗君·遊上林」選段、粵劇「打金枝」選段等傳統經典劇目。
匯演也演出了現代戲曲劇目，譬如京劇現代戲「沙家浜·智鬥」選段、陜西碗碗腔「桃園借水」、蘇州評彈「楓橋夜泊」等，反映了中國曲藝文化的時代感和多元性。
此次匯演由美國國際文化藝術總會、海外戲曲藝術中心主辦，市議員顧雅明向主辦方頒發表揚狀，感謝他們為傳揚戲曲文化所做的貢獻。
美國國際文化藝術總會會長黃晟表示，他們為戲曲曲藝名家匯演準備了近兩年，很開心在疫情逐漸平息之時能夠為海外僑胞奉上演出，希望能夠幫助人們平復心情，體會藝術的獨特魅力，「中華戲曲是民族的瑰寶，我們希望通過演出在美國弘揚中華文化，未來還會陸續推出中華戲曲研討會和旅美歌唱家音樂會等活動」。
北美亞裔共創會董事局主席張玉龍表示，舉辦此次名家匯演盛典，會讓更多在美民眾了解中華文藝的博大精深，「文藝無國界，我們將繼續傳承和發揚中華文藝。」
中國戲劇名家李金霞、朱誌玲、陳琴湘、江翠華、王宏、李駿青、張東炘、張景濤、高月琴、劉慶先、廖小梅、廖文燦等，攜手眾多年輕演員參與演出。
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