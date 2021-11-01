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亞當斯將和市議員商議 馬泰：華埠監獄問題有轉圜餘地

記者和釗宇／紐約報導
馬泰表示，亞當斯仍將和社區監獄所在的市議員合作商議監獄事宜，因此華埠監獄問題仍有轉圜餘地。（記者和釗宇／攝影）
馬泰表示，亞當斯仍將和社區監獄所在的市議員合作商議監獄事宜，因此華埠監獄問題仍有轉圜餘地。（記者和釗宇／攝影）

市府新建四個社區監獄的計畫一直遭到華埠社區反對，原本寄希望於民主黨市長候選人亞當斯(Eric Adams)叫停該項目，但亞當斯此前在市長競選辯論中表示支持新建社區監獄；對此，市議會第一選區民主黨候選人馬泰(Christopher Marte)表示，亞當斯在辯論中的表態不夠詳細，他仍將和社區監獄所在選區的市議員合作商議此事，相信華埠監獄問題仍有轉圜餘地。

在上周舉行的第二場市長競選辯論中，當被問到是否支持關閉雷克島監獄、新建城區監獄計畫時，亞當斯表示，雷克島監獄的確問題嚴重，表示關閉雷克島監獄、新建城區監獄是正確的選擇；史里華則反唇相譏，表示「如果你投票給亞當斯，就是選擇在你的社區建監獄。」

對此，已接受亞當斯背書的馬泰表示，亞當斯雖然表態支持社區監獄項目，但他在市長競選辯論上並沒有時間具體闡述他的計畫；馬泰說，亞當斯在接受其他媒體採訪時表示，就布朗士區和華埠社區監獄的問題，他需要與新當選的市議員磋商，「所以我認為我們仍有機會說不，我們應對此採取開放態度，努力讓亞當斯負起責任，但他現在還沒上任，所以他做什麼決定還要再看。」

馬泰在普選中將面對獨立候選人莫美倫(Maud Maron)和共和黨參選人塔波若芙(Jacqueline Toboroff)，不過普遍預計他將獲勝，他曾在初選中以壓倒性優勢戰勝三名華裔參選人劉林劍虹(Jenny Low)、李金枝(Gigi Li)和李翠珊(Susan Lee)。

馬泰表示，他還希望和亞當斯討論重開柏路(Park Row)、解決食品短缺、平價屋缺乏等問題，「我我們支持他，也希望他支持我們，希望我們能像現在一樣保持良好的工作關係。」

監獄 亞當斯 華埠

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