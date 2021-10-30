皇后區夜市30日落幕 辦萬聖節變裝賽獎品豐

皇后區夜市將在30日舉辦萬聖節變裝大會；圖為皇后區夜市重開首日大量饕客湧入的場景。(記者牟蘭／攝影)

皇后區 夜市(Queens Night Market)即將接近尾聲，主辦方日前宣布將在夜市最後一天、30日(周六)晚舉辦第六屆萬聖節 主題的變裝比賽，優勝者將獲得明星球員簽名棒球、演唱會VIP門票或商場百元禮卡等。

皇后區夜市去年因疫情暫停舉辦，今年6月回歸；對於一年一度的萬聖節，夜市創辦人兼負責人王榮光(John Wang)說，他希望商家與顧客身著各具特色的服裝，為今年的夜市畫下尾聲，「2019年，我們有100名參與者，今年我們希望有更多人參加」。

主辦方介紹，今年的萬聖節主題變裝比賽向兒童與成人開放，兒童組的比賽將於當晚8時30分開始，成人組的比賽將於晚9時15分開始；優勝者可獲得紐約 大都會(Mets)棒球隊明星球手Noah Syndergaard簽名棒球、森林小丘體育場的VIP演唱會門票及天景購物中心200元禮卡等。

除了萬聖節變裝比賽，活動當天還邀請皇后區地區冠軍DJ漢納(Katie Honan)、多米尼加樂隊Urbanova與菲律賓的原聲三重奏樂隊The Werners等，帶來音樂表演。

皇后區夜市於2015年開始舉辦，過去五屆共吸引超過100萬民眾，夜市保持大部分食品價格不超過五元，提供90多個國家的特色美食，幫助紐約300多家企業或餐廳開啟業務；在2019年上一屆夜市期間，每周六晚平均有近1萬5000人到場，今年夜市開放吸引大量饕客來訪。

皇后區夜市位於紐約科學館(New York Hall of Science)旁，搭7號地鐵至111街站下車，步行四個街區可至。每周六下午4時至午夜開放，至30日結束，詳情請登錄官網：http://queensnightmarket.com/查詢。