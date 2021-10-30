我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國台辦副主任：統一後 台灣財政收入可用於改善民生

FDA緊急批准5-11歲兒童新冠疫苗 最快下周三可接種

皇后區夜市30日落幕 辦萬聖節變裝賽獎品豐

記者牟蘭／紐約報導
皇后區夜市將在30日舉辦萬聖節變裝大會；圖為皇后區夜市重開首日大量饕客湧入的場景。(記者牟蘭／攝影)
皇后區夜市將在30日舉辦萬聖節變裝大會；圖為皇后區夜市重開首日大量饕客湧入的場景。(記者牟蘭／攝影)

皇后區夜市(Queens Night Market)即將接近尾聲，主辦方日前宣布將在夜市最後一天、30日(周六)晚舉辦第六屆萬聖節主題的變裝比賽，優勝者將獲得明星球員簽名棒球、演唱會VIP門票或商場百元禮卡等。

皇后區夜市去年因疫情暫停舉辦，今年6月回歸；對於一年一度的萬聖節，夜市創辦人兼負責人王榮光(John Wang)說，他希望商家與顧客身著各具特色的服裝，為今年的夜市畫下尾聲，「2019年，我們有100名參與者，今年我們希望有更多人參加」。

主辦方介紹，今年的萬聖節主題變裝比賽向兒童與成人開放，兒童組的比賽將於當晚8時30分開始，成人組的比賽將於晚9時15分開始；優勝者可獲得紐約大都會(Mets)棒球隊明星球手Noah Syndergaard簽名棒球、森林小丘體育場的VIP演唱會門票及天景購物中心200元禮卡等。

除了萬聖節變裝比賽，活動當天還邀請皇后區地區冠軍DJ漢納(Katie Honan)、多米尼加樂隊Urbanova與菲律賓的原聲三重奏樂隊The Werners等，帶來音樂表演。

皇后區夜市於2015年開始舉辦，過去五屆共吸引超過100萬民眾，夜市保持大部分食品價格不超過五元，提供90多個國家的特色美食，幫助紐約300多家企業或餐廳開啟業務；在2019年上一屆夜市期間，每周六晚平均有近1萬5000人到場，今年夜市開放吸引大量饕客來訪。

皇后區夜市位於紐約科學館(New York Hall of Science)旁，搭7號地鐵至111街站下車，步行四個街區可至。每周六下午4時至午夜開放，至30日結束，詳情請登錄官網：http://queensnightmarket.com/查詢。

皇后區 萬聖節 紐約

上一則

華康會30日萬聖節家庭日 風雨無阻需出示疫苗卡

下一則

兒患自閉症 楊安澤看「五彩繽紛」有共鳴

延伸閱讀

紐約市強制疫苗令致清潔局人手不足 生活垃圾一周未清

紐約市強制疫苗令致清潔局人手不足 生活垃圾一周未清
亞平會攜手亞美律師協會 5場免費諮詢

亞平會攜手亞美律師協會 5場免費諮詢
楊廉綜合牙科防疫措施充分敬請患者安心看診

楊廉綜合牙科防疫措施充分敬請患者安心看診
皇后區移動圖書館回歸 為低接種社區普及疫苗健康信息

皇后區移動圖書館回歸 為低接種社區普及疫苗健康信息
皇后區中餐館電線短路釀火災 業者：整修後重新營業

皇后區中餐館電線短路釀火災 業者：整修後重新營業

熱門新聞

這名男子日前涉嫌在一架從紐約飛往加州的飛機上，因拒戴口罩，而毆打一名空服員。(取自ABC7截圖)

紐約飛加州 頭等艙亞裔男乘客毆打空服員 飛機迫降後被捕

2021-10-28 15:55
不久前游Ariel在JFK機場遭私家車佯裝為接駁車詐騙，三分鐘的車程被索討400元車資。圖中非當事車輛。(記者顏嘉瑩/攝影)

華女機場遭詐騙 上車3分鐘索400元

2021-10-28 09:32
31歲情婦鄧海燕(Haiyan Deng)警方通緝圖。（警方提供）

紐約法拉盛涉殺情夫 女嫌拒捕畫面曝光

2021-10-29 09:49
因為疫苗接種率高、疫情更加可控，紐約市可能將成為全美首個新冠疫情進入地方性流行的地區；圖為26日的曼哈頓街頭。(Getty Images)

全美首個 紐約疫情變地方性流行

2021-10-27 11:30
金髮白人女性在22日在布碌崙一間華人雜貨店前，以紙箱毆打另一名17歲少女並發表反亞裔仇恨言論。(市警提供)

紐約白人女持紙箱毆打17歲少女 吐亞裔仇恨言語

2021-10-24 12:52
紐約市25日晚8時起至26日(周二)下午，將出現豪雨與強風，低窪地區恐出現瞬間積水。圖為9月2日颶風艾妲（Ida）夾帶豪雨影響，紐約嚴重淹水。Getty Images

紐約市今晚將出現強風豪雨 部分地區恐淹水

2021-10-25 14:28

超人氣

更多 >
紐約法拉盛涉殺情夫 女嫌拒捕畫面曝光

紐約法拉盛涉殺情夫 女嫌拒捕畫面曝光
紐約律師考試放榜 日本公主丈夫沒通過

紐約律師考試放榜 日本公主丈夫沒通過
攜帶3萬現金在機場遭沒收 失業男子獲得平反

攜帶3萬現金在機場遭沒收 失業男子獲得平反
彭博：台灣被推上美中代理戰爭前線

彭博：台灣被推上美中代理戰爭前線
200萬英鎊差點進垃圾桶 英老婦清自宅找到34克拉鑽石

200萬英鎊差點進垃圾桶 英老婦清自宅找到34克拉鑽石