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銀行搶匪 當庭罵檢方放屁

記者張晨／紐約報導
貝利26日再度搶劫銀行後，在地鐵列車上被警方拘捕，押出曼哈頓聯合廣場地鐵站。(CBS電視台視頻截圖)
貝利26日再度搶劫銀行後，在地鐵列車上被警方拘捕，押出曼哈頓聯合廣場地鐵站。(CBS電視台視頻截圖)

非洲裔男子貝利(Damon Bailey)因25日、26日接連在曼哈頓華埠、聯合廣場站(Union Square)及雀兒喜犯下持槍劫案被捕，他27日在紐約南區聯邦法院過堂時勃然大怒，謾罵檢方對他的指控為「放屁」，並宣稱自己無罪。

「法官閣下，這些簡直是在放屁。」貝利當日在法庭上對亞裔聯邦助理法官鐘簡(Jane Y. Chong，音譯)怒斥道；不過在檢方當庭列出不利於他的證據，法官決定採納檢方建議，將貝利羈押，等待審判。

現年38歲的貝利，因連續兩日持槍搶劫曼哈頓銀行而被控五項罪名，檢方稱，25日在華埠道明銀行(TD Bank)實施搶劫後，他在5時高峰時段在聯合廣場一輛向北行駛的N號列車上試圖搶奪一名受害者的手機，並開槍擊中了受害者的左腿。

鐘簡在庭上表示，警方找到了重要證據，證明貝利與「曼哈頓連環持槍搶劫案有關」；在目前掌握的兩起銀行劫案的監控錄像中，清晰顯示了貝利的面部特徵和他在出庭時所穿的同款綠色球鞋，警方也是循球鞋的線索鎖定他為嫌犯；且一名目擊者也在看過視頻後認出了貝利。

此外鐘簡指出，被告也在被捕後接受警方問話時，承認了罪行，留有筆錄證詞。

但當貝利聽到此話時，則開始變得焦躁，「那是他們瞎編的，」他在法庭上說，「這些屁話都是從哪來的？我沒有因為手機而打劫任何人。」

貝利的辯護律師卡明斯基(Clay Kaminsky)表示，他的當事人試圖傳達對指控的「強烈否認態度」。

卡明斯基稱，目前對貝利的指控在一定程度上取決於市警在逮捕時對其私人背包的無證搜查；當時警員搜出了20張百元現鈔以及三把手槍，其中有兩把上了膛。

貝利此前曾多次在佛羅里達州被捕，其中一次甚至和警員在高速公路上演了追逐戰；對此他表示，「這些黑警想要在後街殺了我，我要活命。」

貝利將在兩周後回到聯邦法庭，預計還將面臨槍擊指控。

警方掌握的多地監控錄像均清晰顯示了貝利的面部特徵和他的綠色球鞋。(市警提供)
警方掌握的多地監控錄像均清晰顯示了貝利的面部特徵和他的綠色球鞋。(市警提供)
辯護律師稱市警在逮捕時對貝利私人背包進行的是無證搜查。(市警提供)
辯護律師稱市警在逮捕時對貝利私人背包進行的是無證搜查。(市警提供)
貝利的第一起得手劫案發生在華埠道明銀行。(記者張晨/攝影)
貝利的第一起得手劫案發生在華埠道明銀行。(記者張晨/攝影)

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