紐約市疫情降溫 史島逆勢升 主因接種率低

接種率較低的史泰登島疫情則逆勢升溫，全市15個七天平均檢測陽性率最高的郵遞區號中，有八個位於史泰登島。（市長辦公室提供）

最新數據顯示，紐約市 新冠疫情 持續降溫，但疫苗接種率較低的史泰登島 疫情則逆勢升溫，全市15個七天平均檢測陽性率最高的郵遞區號中，有八個位於史泰登島，其他陽性率較高的地區大多接種率較低。根據州府數據，全州23日新增病例2861例，七天平均檢測陽性率2.12%，新冠住院人數降至2007人；紐約市新增709例，其中布碌崙新增246例，皇后區新增150例，曼哈頓新增143例，史泰登島新增79例，布朗士區新增91例。

史泰登島自疫情開始之初就一再抵制市府推動的防疫規定，頻繁舉行遊行示威，反對口罩令、限聚令、強制接種令，而其他地區則因遵守規定，疫情已經降溫；市衛生局數據顯示，過去一周，史泰登島有八個郵遞區號的七天平均陽性率高於2.52%，而且史泰登島的感染率也遠高於全市平均水平，每10萬人中有141.97人感染，全市平均水平僅為81.82人；其中，史泰登島的Tottenville(郵遞區號10307)的七天平均陽性率為3.7%，排在全市第二。

接種率不高是史泰登島疫情持續的主要原因，目前史泰登島的完全接種率為63%，低於全市平均的66%，全區八個檢測陽性率較高的郵遞區號中，有七個的接種率不及全市平均水平。

不過，全市七天平均陽性率最高的郵遞區號仍是布碌崙(布魯克林)的波羅園(Borough Park，11219)，達到5.56%，該區的完全接種率僅有44%；接種率第二低的郵遞區號是皇后區的艾奇米爾/遠洛克威(Edgemere/Far Rockaway，11691)，完全接種率45%，七天平均陽性率2.99%。威廉斯堡(郵遞區號11211)的陽性率也達到2.44%。

全市十個完全接種率最高的地區中，只有皇后區郵遞區號為11355的法拉盛/Murray Hill/Queensboro Hill地區的七天平均陽性率高於2%；十個郵遞區號中沒有一個的上周新增病例數超過45人，其中六個郵遞區號的陽性率低於1%，金融區(10006)更是無一新增病例。

全市範圍來看，即使各種活動已經逐步放開、天氣轉涼，整體疫情仍處於降溫趨勢；截至10月22日，全市的七天平均陽性率已降至1.46%，每10萬人住院人數僅為0.67人；同時，絕大多數感染新冠肺炎住院的患者都是未接種疫苗者。