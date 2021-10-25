我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

孟晚舟正式回華為上班 深圳員工夾道歡呼

大氣河流來襲 金山灣區籠罩暴風雨 部分居民疏散

紐約市疫情降溫 史島逆勢升 主因接種率低

記者和釗宇╱紐約報導
接種率較低的史泰登島疫情則逆勢升溫，全市15個七天平均檢測陽性率最高的郵遞區號中，有八個位於史泰登島。（市長辦公室提供）
接種率較低的史泰登島疫情則逆勢升溫，全市15個七天平均檢測陽性率最高的郵遞區號中，有八個位於史泰登島。（市長辦公室提供）

最新數據顯示，紐約市新冠疫情持續降溫，但疫苗接種率較低的史泰登島疫情則逆勢升溫，全市15個七天平均檢測陽性率最高的郵遞區號中，有八個位於史泰登島，其他陽性率較高的地區大多接種率較低。根據州府數據，全州23日新增病例2861例，七天平均檢測陽性率2.12%，新冠住院人數降至2007人；紐約市新增709例，其中布碌崙新增246例，皇后區新增150例，曼哈頓新增143例，史泰登島新增79例，布朗士區新增91例。

史泰登島自疫情開始之初就一再抵制市府推動的防疫規定，頻繁舉行遊行示威，反對口罩令、限聚令、強制接種令，而其他地區則因遵守規定，疫情已經降溫；市衛生局數據顯示，過去一周，史泰登島有八個郵遞區號的七天平均陽性率高於2.52%，而且史泰登島的感染率也遠高於全市平均水平，每10萬人中有141.97人感染，全市平均水平僅為81.82人；其中，史泰登島的Tottenville(郵遞區號10307)的七天平均陽性率為3.7%，排在全市第二。

接種率不高是史泰登島疫情持續的主要原因，目前史泰登島的完全接種率為63%，低於全市平均的66%，全區八個檢測陽性率較高的郵遞區號中，有七個的接種率不及全市平均水平。

不過，全市七天平均陽性率最高的郵遞區號仍是布碌崙(布魯克林)的波羅園(Borough Park，11219)，達到5.56%，該區的完全接種率僅有44%；接種率第二低的郵遞區號是皇后區的艾奇米爾/遠洛克威(Edgemere/Far Rockaway，11691)，完全接種率45%，七天平均陽性率2.99%。威廉斯堡(郵遞區號11211)的陽性率也達到2.44%。

全市十個完全接種率最高的地區中，只有皇后區郵遞區號為11355的法拉盛/Murray Hill/Queensboro Hill地區的七天平均陽性率高於2%；十個郵遞區號中沒有一個的上周新增病例數超過45人，其中六個郵遞區號的陽性率低於1%，金融區(10006)更是無一新增病例。

全市範圍來看，即使各種活動已經逐步放開、天氣轉涼，整體疫情仍處於降溫趨勢；截至10月22日，全市的七天平均陽性率已降至1.46%，每10萬人住院人數僅為0.67人；同時，絕大多數感染新冠肺炎住院的患者都是未接種疫苗者。

史泰登島 疫情 紐約市

上一則

報復性消費 史上最花錢萬聖節到來

下一則

亞裔仇恨犯罪再現 17歲少女超市遭毆

延伸閱讀

布碌崙多社區 接種率最低、感染率最高

布碌崙多社區 接種率最低、感染率最高
開放混打BNT 未現「AZ棄打潮」 施打率仍近9成

開放混打BNT 未現「AZ棄打潮」 施打率仍近9成
全美最佳退休居住地 佛州8社區進前10 紐約市排32

全美最佳退休居住地 佛州8社區進前10 紐約市排32
打疫苗也能扯星座？鹽湖郡公布接種率 僅1星座不到50%

打疫苗也能扯星座？鹽湖郡公布接種率 僅1星座不到50%
普瑞希迪歐縣接種率冠全德州 疫情最輕微

普瑞希迪歐縣接種率冠全德州 疫情最輕微

熱門新聞

已長大成人的蘇菲易。(蘇菲易提供)

出生一個月遭棄 被美國家庭領養 華女尋根找父母

2021-10-19 02:30
根據氣象專家分析，今年紐約的冬天可能比往年更早到來；圖為21日黃昏時分，從皇后區白石鎮向西望去，遠方的光芒恍若極光。(記者曹健)

反聖嬰現象 紐約今年冬天早到

2021-10-22 12:46
金髮白人女性在22日在布碌崙一間華人雜貨店前，以紙箱毆打另一名17歲少女並發表反亞裔仇恨言論。(市警提供)

紐約白人女持紙箱毆打17歲少女 吐亞裔仇恨言語

2021-10-24 12:52
市警72分局華裔女警員吳依凡首次上庭，被控多項謀殺重罪。(讀者提供)

開槍殺人華裔女警首出庭 被控多項謀殺重罪

2021-10-19 15:03
最新房地產報告顯示，紐約市疫情租金暴跌態勢已逆轉反彈，租金不斷上漲；圖為曼哈頓下城。(路透)

紐約市公寓租金 熬過疫情反彈飆漲

2021-10-18 09:09
汽油價格連日上漲，紐約民眾開車出行的成本升高，恐將迎來一個最貴的冬天；圖為一名亞裔女子在皇后區白石鎮的一個加油站為汽車加油。(記者曹健╱攝影)

最貴寒冬 紐約取暖費暴增4成

2021-10-22 11:56

超人氣

更多 >
外媒爆金與正「處決金正恩」 韓國家情報院：完全不實

外媒爆金與正「處決金正恩」 韓國家情報院：完全不實
「六人行」男星抗癌3年不幸去世 享年59歲

「六人行」男星抗癌3年不幸去世 享年59歲
紐約白人女持紙箱毆打17歲少女 吐亞裔仇恨言語

紐約白人女持紙箱毆打17歲少女 吐亞裔仇恨言語
春節返台難？學者：滿足2前提 這類國家應可免隔離

春節返台難？學者：滿足2前提 這類國家應可免隔離
葉倫：美國未失去對通膨的控制 明年下半料將恢復正常

葉倫：美國未失去對通膨的控制 明年下半料將恢復正常