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紐約市居民聯盟籲支持共和黨市長候選人史里華

記者張心╱紐約報導
紐約市居民聯盟背書包括共和黨市長候選人史里華(Curtis Sliwa)在內的九位參選人，左三為臧東慧。（記者張心╱攝影）
紐約市居民聯盟背書包括共和黨市長候選人史里華(Curtis Sliwa)在內的九位參選人，左三為臧東慧。（記者張心╱攝影）

紐約市居民聯盟(New York City Residents Alliance)24日舉行記者會，呼籲華人選民積極參與普選投票，支持代表華人群體理念的候選人，建議選民否決選票背後五項公投，背書包括共和黨市長候選人史里華(Curtis Sliwa)在內的九位參選人。

居民聯盟創始人臧東慧表示，只有參加投票，華裔才能被重視，只有投票，華人的力量才能被看到，「2018年我們積極背書了三位候選人，雖然後來都未能當選，但華人的聲音被聽到，後來也順利實現了目標，達到了保護特殊高中錄取改革和反對大麻合法化的訴求。」

臧東慧呼籲選民積極投票給史里華，「對事不對人，我們很肯定民主黨候選人亞當斯(Eric Adams)對華人文化的尊重，他也曾支持居民聯盟的夏令營，但是對於華人關心的教育、治安、社區監獄等議題上，我們認為史里華和華人的理念更一致。」

臧東慧列舉六點史里華得到居民聯盟背書的理由；首先，史里華堅決反對取消資優班，認可華人在競爭教育體系中的成功；其次，亞當斯贊成非公民投票，破壞公民投票權的神聖性；第三，史里華堅決反對白思豪力推的單車道計畫，而亞當斯支持擴建；第四，亞當斯將紐約變為庇護所，在曼哈頓以外的四個區都建遊民收容所，增添社區安全隱患；第五，亞當斯力推包括兒童在內的強制疫苗接種政策；最後，史里華堅決反對城區監獄，而亞當斯則可能關閉雷克岛監獄。

居民聯盟同時建議選民，否決選票背後的五項公投；也提醒選民細心投票，避免成為廢票。

居民聯盟背書名單包括，共和黨曼哈頓地區檢察官候選人肯尼夫(Thomas Kenniff)、市公益維護人候選人Tony Herbert、第一選區市議員候選人莫美倫(Maud Maron)、第19選區市議員候選人艾維樂(Tony Avella)、第29選區市議員候選人邁克·科尼朱尼亞羅(Mike Conigliaro)、第30選區市議員候選人霍頓(Robert Holden)、第32選區市議員候選人喬安·艾利歐拉(Joann Ariola)、第43選區市議員候選人紀思庭(Justin Brannon)。

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