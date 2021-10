紐約客談/華埠用藝術填補跨族裔鴻溝

自疫情在紐約爆發以來,亞裔 在很長一段時間中被籠罩在仇恨犯罪的陰影中,而除了鋪天蓋地的新聞報導外,另有一群極富紐約特色的人希望用藝術打開偏見的心結。

在過去一年中若時常行走在紐約大街小巷,便不難察覺,信息亭、公車亭、公共壁畫牆,以及街邊公共信息展板上時常投放一些典型的仇恨詞語和短語,並配以鮮豔的顏色和象徵性的圖像,以及表現亞裔和太平洋島嶼裔紐約人毫不屈服和展現自豪的肖像。

這是市人群局和藝術家賓朵雅(Amanda Phingbodhipakkiya)合作的「我依然相信我們的城市」(I Still Believe in Our City)的公共藝術項目——將醜陋的語言夾在美麗的象徵主義之中,以引起觀者的反向思考。

而就華裔 社區而言,角度則略有轉變,他們從個體出發,在捲簾門上繪製壁畫,意圖更新人們對老社區的刻板印象。

「華埠壁畫項目」(Chinatown Mural Project)從去年到現在已經完成多幅作品,不但將生肖、點心、麻將等特色元素囊括,最新一幅則為致敬因新冠去世的華裔攝影師李揚國(Corky Lee)。

下東城非營利藝術組織「Murals for Good」在捲簾門作畫的基礎上與主流藝術機構合作,跨族裔進行藝術教育。

通過這些不同角度的藝術項目,其實不難看出在日漸相似的亞裔仇恨犯罪新聞中,一些人想要轉變人們看待問題的方式,不僅從「受害者」的角度,而更多為自發的、一種來自血脈相連的自豪感,在具體的地緣環境中得到關心和理解。