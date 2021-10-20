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鐵鎚案凶嫌精神病免刑責 上百華人示威

記者顏潔恩／紐約報導
示威者走到檢察官辦公樓前抗議，反對海港城鐵鎚案兇嫌馬湯諾維奇被免除刑責。(記者顏潔恩/攝影)
示威者走到檢察官辦公樓前抗議，反對海港城鐵鎚案兇嫌馬湯諾維奇被免除刑責。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙(布魯克林)羊頭灣海港城鐵鎚案兇嫌馬湯諾維奇(Arthur Martunovich)因精神病被免除所有刑事責任，上百名華人力求挽回法院判決，19日再次聚集在國王郡高等法院外，並步行到布碌崙地區檢察官辦公樓前示威；死者家屬透露，日前已提出民事訴訟，聘請律師介入調查檢方是否失職、能否索取兇嫌的精神報告等，找出能定罪兇嫌的證據。

來自紐約市各區華社及外州對此案相當關切的華人，手舉英文書寫的標語「不要閉門會議的交易」、「停止仇恨亞裔」、「把兇手鎖起來」等，在法院外抗議數小時，州眾議員寇頓(William Colton)也到場支持；一群人接著走到不遠處的檢方辦公樓前，呼籲檢方撤回與辯方做出的協議，還三名死者公道，否則將不會再給予支持。

示威者表示，檢方選擇與辯方妥協、達成協議的做法，令華社感到他們在背地裡「暗箱操作」，無視三條生命被害，對尋求正義的死者家屬更是雪上加霜的傷害；「亞裔的命也是命」，民眾要協助增加該案在主流社會的關注度，譴責檢方助紂為虐，要求讓兇嫌一輩子關在監獄中以告慰死者。

華社人士、民選官員譴責布碌崙檢方助紂為虐，要求還死者、家屬及華社一個公道。(記者...
華社人士、民選官員譴責布碌崙檢方助紂為虐，要求還死者、家屬及華社一個公道。(記者顏潔恩/攝影)

在美國亞裔社團聯合總會的幫助下，死者之一潘子密的太太已聘請律師介入此案，目前正在查閱資料，希望很快能傳來消息；她也認為馬湯諾維奇有預謀殺人、且只針對華人下手，並非是精神疾病造成失去辨識能力的緣故，「律師正在操作，希望能拿到兇嫌的精神報告」。

潘太太也說，檢方在與她會議討論該案的態度並不令人滿意，例如沒有拿資料出來解釋、對家屬說的話也沒有任何記錄，感覺檢方態度散漫、並未全力以赴 。

法官原訂10月初宣布量刑，但因兇嫌精神評估報告未出爐而延遲，目前已確定於11月3日(周三)開庭宣布量刑；示威者呼籲更多人踴躍出席，特別是亞裔要「自強、自救」，讓全美都聽到亞裔為受害者伸張正義、為保障下一代安全發出的聲音，亞總會屆時將繼續提供交通服務，具體時間另行通知。

上百名華人示威者手舉標語，在布碌崙法院及檢方辦公樓前抗議鐵鎚案判決。(記者顏潔恩...
上百名華人示威者手舉標語，在布碌崙法院及檢方辦公樓前抗議鐵鎚案判決。(記者顏潔恩/攝影)

亞裔 華人 布碌崙

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