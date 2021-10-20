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亞平會下東城3棟翻新平價屋 20日開放申請

記者金春香／紐約報導
位於東2街302號的「東村家園」(East Village Homes)全新可負擔住房項目開放抽籤申請。（亞平會提供）
位於東2街302號的「東村家園」(East Village Homes)全新可負擔住房項目開放抽籤申請。（亞平會提供）

亞洲人平等會(AAFE)19日宣布，與地方倡議支持公司(Local Initiatives Support Corporation，LISC)及市房屋保護和開發局等合作重建的、位於東村的三棟住宅樓翻新案所提供的20多個單位，20日正式開放給民眾申請；亞平會還宣布位於東2街302號的「東村家園」(East Village Homes)全新可負擔住房項目，也開放抽籤申請。

亞平會9月宣布，將重建曼哈頓東村三棟歷史悠久的房屋，分別位於東10街406-08號、東11街533號，以及東12街656號，共提供44個平價屋單位，預計將於2022年完工，開放住客遷入。

該項目於2012年啟動，獲得市房屋保護和開發局的「居者有其屋」項目(Affordable Neighborhood Cooperative Program, ANCP)擔保完成，重建預算共2000萬元；三棟樓都由市府擁有，目前共有23戶家庭住在這些樓中，其中有不少亞裔住客；重建後共將打造44個平價屋單位，其中23個單位將由原本的住客入住，其餘21戶將開放給符合標準的申請者抽籤，最快則可於2023年搬入。

20日這三棟樓的平價屋正式開放申請，申請表要在12月20日前遞交，申請需登錄紐約市可負擔住房抽籤(New York City Affordable Housing Lottery)的網站housingconnect.nyc.gov。

位於下東城東2街302號的14層樓宇「東村家園」的36套可負擔房屋，本周也開放申請，收入是地區收入中位數50%、80%和140%的民眾都可申請，申請一居室到兩居室的價格從月租857元到2774元不等；申請該樓宇住宅也要在12月20日前在紐約市可負擔住房抽籤網站申請。

紐約市 平價屋 亞裔

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