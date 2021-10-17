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紐約市109分局社區聯絡官黃凌欽 獲傑出警員獎

記者牟蘭／紐約報導
109分局社區聯絡官黃凌欽(左)，日前受歐康納(右)推薦，獲得首屆巡警服務部傑出警員獎。(黃凌欽提供)
109分局社區聯絡官黃凌欽(左)，日前受歐康納(右)推薦，獲得首屆巡警服務部傑出警員獎。(黃凌欽提供)

市警109分局社區聯絡官黃凌欽日前獲得首屆巡警服務部傑出警員獎(Partol Services Bureau Award for Excellence)，表彰他在疫情與水災期間，維護社區治安，增強警民溝通所做的貢獻。

巡警服務部傑出警員獎由109分局局長歐康納(John O'Connell)推薦，黃凌欽因出色的工作表現，獲得嘉獎；2011年7月加入紐約市警的他，已在109分局任職十年，2016年成為社區事務官。

109分局社區聯絡官黃凌欽日前獲得首屆巡警服務部傑出警員獎。(黃凌欽提供)
109分局社區聯絡官黃凌欽日前獲得首屆巡警服務部傑出警員獎。(黃凌欽提供)

對此，黃凌欽感謝歐康納的推薦，以及同儕對他工作的肯定；他說，去年疫情趨緩後，紐約市各地爆發「黑人的命也是命」遊行，影響了警民關係，部分地區還出現打砸搶的罪案，但109分局派出大量警力，維護社區治安，並未出現惡性暴力搶劫。

作為社區聯絡官，黃凌欽表示，他的工作就是為社區民眾與警方搭建溝通的橋梁，讓民眾相信警察，遇到困難後向警方求助；他說，法拉盛地區的警民關係良好，疫情爆發初期，防疫物資不足，許多民眾與華裔社團都捐錢捐物，攜手度過最難的時刻。

黃凌欽說，是法拉盛居民的長期支持，才讓他獲得這項殊榮；他表示，日後將繼續為民服務，呼籲民眾遇到罪案後，向警察求助，「無論受害人是否會英文，是否有合法的移民身分，警方都會嚴打每一起罪案」。

紐約市 疫情 工作

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