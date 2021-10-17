共和黨和保守黨參選人白育青 闡4政見

白育青將代表共和黨和保守黨參加第20選區市議員11月的普選，他期盼獲得選民支持。(記者牟蘭╱攝影)

法拉盛 居民白育青(Yu-Ching Pai)將代表共和黨 和保守黨參加11月普選，競選第20選區市議員一職，他16日闡述自己關於治安、教育、經濟與住房四點政見，期盼獲得選民支持；他提醒，普選中，選民無需按照自己的黨派投票 ，但相關職位只能選擇一個黨派的候選人，否則將視為廢票。

曾任法拉盛獅子會會長的白育青將在今年11月普選中，與民主黨候選人黃敏儀(Sandra Ung)角逐第20選區的市議員；他表示，自己八歲時與父母移民美國，家中曾經濟拮据，他通過公立教育改寫他的人生軌跡，之後成為一位會計師，並在法拉盛執業。

白育青說，他在法拉盛生活十餘年，若在普選中勝出，他將改善當地的治安，反對市府削減警局預算；對於教育，他反對市府取消資優班，要求保留特殊高中入學考試，為所有學生提供公平的入學考試機會。

此外，白育青表示，疫情重創法拉盛的經濟，當選後，他將繼續幫助小商家申請補助，促進當地的經濟發展；他說，法拉盛的經濟發展貧富差距較大，許多低收入者沒有一瓦遮頭，他日後計畫為社區爭取更多的平價屋，解決住房貴族化問題。

對於11月的普選，白育青說，普選不同於6月的黨內初選，選民無需按照自己的黨派投票，「民主黨籍的選民也能投其他黨派」；他還提醒，自己代表共和黨與保守黨參選，若民眾為他投票，只需勾畫一個黨派的候選人，否則將視為廢票，「選共和黨或保守黨即可，請不要兩個都選」。

今年普選的提前投票時間為23日至31日，普選投票時間為11月2日。